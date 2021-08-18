全台灣的房價繼續瘋狂上漲，台北市、新北市和新竹市尤其如此，都達到前所未見的高峰。在這種情況之下，所有尚未買房但有成家計畫的年輕族群，都面臨未來房價是否會繼續上漲的恐懼；前一陣子在高價時已經買房的年輕人，則成為高房貸支出、必須縮減其他家庭開銷的受害者。不論是那一種，都面臨很大的痛苦。

根據信義房屋公布的（中古屋）平均價格資料，台北市到今年第二季平均交易單價達到一坪61萬多，創歷史新高；新北市則達到一坪近41萬，在第一季創下歷史新高；這還包含沒有電梯的老舊公寓。預售屋及新成屋的價格就更高了，事實上扣除虛坪後台北市房價比美國紐約市還高。根據內政部不動產資訊平台的房價負擔能力統計資料，台北市的房價相對於薪資要15.5年不吃不喝才買得起；新北市則要12.3年不吃不喝才買得起。

今年第二季國內的情勢發生了兩個重大變化，一是「3+11破口事件」導致台灣出現顯著疫情，確診及死亡驟增，政府發布三級警戒，許多營業場所被迫關閉，失去收入，放無薪價人數升高。二是政府推出房地合一稅2.0版，理論上在7月1日生效前會有一波法人出脫手上餘屋的「逃命潮」。但這兩件事都沒有對房價的趨勢發生撼動效果，房價繼續飆漲。

還沒有房子的年輕人怎麼辦？很多人想起2016年蔡政府競選時曾經許諾要蓋20萬戶社會住宅；眼看著進度嚴重落後，後來又改口說20萬當中包含12萬戶直接興建的社會住宅以及8萬戶包租代管。但根據最新的統計資料，在任期剩下不到3年的情況下，社會住宅包含興建中及已發包未開工的只有4.6萬戶，另外包租代管累計媒合2萬餘戶，可見距離承諾非常遙遠，幾乎注定跳票。

就算社會住宅都拿出來了，真能解決年輕人的居住問題嗎？有資格申請社會住宅的人，所得不能高於政府公告之基本生活費的固定倍數，且居住年限為3年，得延長一次，只有特殊條件的中低收入等弱勢戶才能延到12年。對於想要結婚成家的年輕族群而言，這是一個居住問題的解決方案嗎？如果住在社會住宅3到6年間房價繼續飆漲，那回過頭來該如何看待這過去的3-6年？

就業主力地區的房價相對於薪資偏高，是一個居住正義的人權問題。目前看來政府沒有任何有效解決方案，只能請各位年輕朋友好自為之。這波房價上升的因素，如同過去台灣乃至於全世界過去數十年來的情況皆然，就是利率降低。始作俑者是美國：新冠疫情的來臨，在美國造成經濟衰退，經過權責機構定義，期間只有2個月；為了這2個月的衰退，美國的中央銀行，把利率(重貼現率)降到0，且無限制的購買債券。美國利率偏低，台灣依樣畫葫蘆，這是今天房價問題的由來。

一直到今天為止，美國央行依舊在債券市場每個月收購800億美元的公債以及400億美元的房地產抵押債券；迫使利率絕對不能上升。美國房價也在飆漲。目前美國房價指數已經超過2007年房地產價格崩盤前的最高點的27%；近期《經濟學人》雜誌特別報導了美國無家可歸者；發現從疫情到現在，無家可歸，必須住在帳篷、汽車或戶外的美國人快速增加，而該雜誌說，除了疫情導致的經濟衰退以外，還有一個重要的因素就是房價飆高和租金上漲。

由於股價和房價的大幅上漲，疫情之後美國的貧富差距比以前更嚴重。台灣的貧富差距也在擴大當中，主計處最近公布去年前1/5所得最高家庭可支配所得，占最低1/5者的倍數，上升到6.15倍，是8年來的最高峰。但是大家不要忘記，美國的房價所得比，比台灣的高房價區低太多，他們即使房價上漲，百姓的負擔比率依舊遠低於台灣。我們的年輕族群拿台灣的薪水，面對比美國還貴的房價，未來真不知如何自處；主管機關能否拿出有效作法來救救他們？（東吳大學講座教授、前行政院政務委員）