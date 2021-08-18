疫情降溫，攸關民生的五倍券如何發放，引發了英系與正國會立委對行政院長蘇貞昌的反彈與批判，最後在總統蔡英文介入下，五倍券以免繳1000元的方式定案。

這次五倍券發放的爭議，對蔡英文與蘇貞昌的合作關係造成傷害，在蔡英文最近陸續約見派系領袖的狀況之下，換下蘇貞昌的可能性逐漸增大。而且桃園市長鄭文燦接任行政院長的聲音也不斷傳出，似乎他就是高層授意的接班人。

鄭文燦是否能夠接任行政院長，的確要看蔡英文對於後英時代的權力規畫。蔡英文拉抬鄭文燦的目的，是為了制衡有意爭取大位的賴清德，並且裂解新潮流。但是鄭文燦的資歷只有新聞局長和桃園市長，比起其他志在大位的林佳龍等人猶差一著，和賴清德也有明顯差距，如果鄭文燦沒有行政院首長的資歷，要爭取大位恐怕有困難，如果蘇貞昌後的行政院長是鄭文燦，那蔡英文的意圖就很明顯了。

但鄭文燦接任行政院長也有相當的風險。首先是鄭文燦如果接任閣揆，勢必要辭去桃園市長，桃園市長就要派人代理，如果民進黨明年未能守住桃園，鄭文燦的大位之路一樣會受到衝擊；其次，鄭文燦在桃園的行事風格藍綠陣營都雨露均霑，這樣的風格在地方首長層級沒問題，在部會首長肯定會引發自己人的不滿。當然鄭文燦與政商之間的觥籌交錯，也早就不是秘密。

按照現行憲法，行政院長就是總統的幕僚長，鄭文燦如果接閣揆，以蔡英文的行事風格，可能要小心伺候。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※