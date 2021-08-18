好久以來世人皆知美國扶植的阿富汗政府遲早會垮台，只是沒料到它會垮得這麼快。這場戰爭的結果勢將對世局產生重大影響，也替中華民國上了一課。

全世界已目睹阿富汗人潮水般湧入喀布爾機場的混亂場面，塔利班迫害人民的消息和大批阿富汗難民奔逃的畫面，也將開始出現在國際媒體。

美國20年來在阿富汗花了2.4兆美元，犧牲了美軍2448人和軍事聘僱人員3846人，結果卻製造出另一個越南。許多美國人已開始對拜登政府拙劣的撤軍行動不滿，更多的美國人則對阿富汗人的悲慘命運，感到憤怒、不安和自責。

美國一項最新民調顯示，只有49%的選民支持拜登的撤軍行動，比4月分的同樣民調少了20%。阿富汗悲劇一如越南悲劇，反戰的情緒會在美國社會蓄積和發酵，並深深影響美國未來的外交政策。從1975年美軍撤出越南到1991年美軍發動波斯灣戰爭，美國歷時16年才走出越戰的陰影。未來還需要多久，美國才可能走出阿富汗戰爭的陰影？才敢再大規模用兵海外？

美國多年來得以領導世界乃因美國比其他強國更具備道德色彩，更勇於抑強扶弱。這足以說明拜登上任以來，美國積極結合友邦以對付俄國和中共的軍力擴張，這些國家基本上也願意給予不同程度的配合。然而，美軍匆匆撤軍造成阿富汗快速淪陷，卻已重挫美國在國際上的威信。美國的友邦不敢相信全世界最強大的美軍，竟然會在7月2日清晨悄悄撤守巴格蘭基地，共守該基地的阿富汗部隊事先卻一無所知！華府處理危機的能力尤其受質疑，7月8日拜登公開強調，「只有75000名兵力的塔利班不是30萬名政府軍的對手。」

美國正在歐洲和印太海域和友邦進行一系列大規模軍演，這些演習的消息幾乎完全被美軍撤出阿富汗的報導所掩蓋。美國參議院共和黨領袖麥康諾批評美國拙劣的撤軍行動，對美國的領導地位而言，是「可恥的敗筆」。英國首相強森和法國總統馬克洪都批評了粗糙無比的美國撤軍行動。《紐約時報》的一篇專論特別點明，台灣、烏克蘭、菲律賓和印尼尤其會因為阿富汗的淪陷，而對美國的可靠度產生更多疑慮。

另一方面，阿富汗的悲劇必然會鼓舞美國的對手，在他們眼中，美軍匆匆撤離阿富汗象徵著美國的軟弱。拜登政府對俄國尤其中共一直不假辭色，但布林肯國務卿卻為了讓美國能順利撤離阿富汗，不得不致電與塔利班相善的中俄兩國之外長。此舉勢將被莫斯科和北京解讀為華府示弱的另一證據。

尤有甚者，塔利班再度控制阿富汗，顯然將鼓舞中東乃至東南亞和非洲的伊斯蘭激進組識。鑑於塔利班和主導911事件的蓋達組織的盟誼依然牢固，阿富汗極可能再度成為威脅美國安全的基地。美國國防部曾預判美軍撤離阿富汗後兩年內，極端勢力可能在後者復活。美國參謀首長聯席會議主席米利已表示，此項評估需要重作。

阿富汗戰爭給台灣上了珍貴的一課。國家利益決定外交政策，美國昔日進占阿富汗和今日撤離阿富汗，多數美國人都認為符合美國的國家利益。同樣地，當年美國冷酷地和中華民國斷交，今日卻積極拉攏中華民國，美國主政者也認為符合美國的利益。

台灣人民因此必須領悟，強國往往改變它對其國家利益的詮釋，並因此改變其外交政策，小國卻只能默默承受。阿富汗的悲劇提醒我們，中華民國的「安全」或許不能不依賴美國，但「過度」依賴就不會是「安全的」戰略！（作者為國家政策研究基金會國家安全組召集人）