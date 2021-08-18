蘇貞昌誇讚政府的疫苗成就，在他宣告台灣於亞洲名列前茅時，其實台灣已完成二劑疫苗接種者，只有人口數的2.1%。同位於亞洲的阿拉伯聯合大公國是72.9%、新加坡是63.4%、蒙古是61.9%、以色列是59.6%、香港是35.4%、日本是33%、沙烏地阿拉伯是27.4%、南韓則為14.9%，台灣是這些國家的零頭。

至於經濟弱勢的東南亞國家，不丹是62.86%、馬爾地夫是52.64%、斯里蘭卡是16.02%、印尼是9.3%、東帝汶是8.79%、印度是8.1%、尼泊爾是7.31%、泰國是6.74%、緬甸是2.78%、巴基斯坦是2.4%、孟加拉是2.7%，都贏過台灣。若放眼全球，共有15.3%的人接種了兩劑，台灣遠遠落後。

蘇貞昌的說辭偏重在疫苗覆蓋率，亦即至少打過一劑的比率，台灣為38.8%。但同時間全世界的比率是30%，這統計包括了GDP低於台灣的159個國家，例如疫苗極缺的非洲窮國。台灣的數字並不光彩，蘇貞昌拿恥辱當榮耀。

蘇貞昌的誇讚悖離台灣人民的現實經驗。打疫苗要上網預約，而預約機制時開放時關閉，「1922公費疫苗預約登記」網站的存在，證明了台灣疫苗極不足，不知羞恥的政府還宣傳是資訊天才的數位傑作。有的人打疫苗等政府造冊；有些長者靠著子女拚命打老是忙線中的預約電話；第二劑疫苗的施打時程一直延後，民眾得上1922重新登記一次意願，或者一家家醫院查詢哪裡可以施打第二劑。

對比日本，日本僑民只要回到東京，就在機場打，不用預約、不用登記；在北美、歐洲某些國家，診所或藥局隨到隨打，何須1922登記平台？1922平台的存在就是疫苗政策失敗的鐵證。經過一年多的時間籌畫、準備疫苗，結果台灣在世界諸國排比裡是末段班，人民焦等疫苗，如此難堪，竟沒有官員下台負責。

疫苗是戰略產物，有野百合世代連署提倡疫苗自主，但自主不代表孤注一擲，籌碼都賭在高端。疫苗來源可以是政府採購、民間採購、代工加技轉、接受外國捐贈與自行研發，多管齊下才是分散風險、確保質量的真正自主。但過去一年多，民進黨政府擋了好幾條路。例如代工，這是台灣的長處，理論上不需政府同意，台灣藥廠與國際廠牌可以直接協議，但衛福部控制原料進口的核准，之前故意卡死這條路。日、韓、泰等國都主動走了代工路，南非也是，安沛藥廠已著手生產嬌生疫苗，以4億劑為目標時，台灣好多生產線未派上用場。

就算高端成功，不代表疫苗自主，因為還是得到世界市場搶原料與針頭。經貿全球化下，自研自產未必是自主，而應藉著各式經貿關係，與各國相互綑綁，互通有無。野百合世代連署談的疫苗自主，昧於世界真實，不是自主，是護航政府的自閉。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）