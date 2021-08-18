一位自稱來國民黨的活動「臥底」的網友，評論羅智強的發言破音「最具情感」，羅在分享經驗時說，「在國民黨戰鬥，當你往前衝，不但隊友會往後跑，甚至還會從背後射你兩箭」。

要理解為什麼羅智強會有這麼大的感慨，要從更早之前說起。

2018年，羅智強在議員當選的感恩餐會上，致詞到一半忽然痛哭失聲，情緒潰堤。從2007到2018年，這11年中羅智強的起伏，可以說是連電影都拍不出來。

2007年，37歲的羅智強受邀進入馬英九競選團隊，擔任隨行發言人；38歲擔任中央社副社長；40歲總統府發言人；42歲總統府副秘書長……這段時間的羅智強，固然是表現傑出，但還是有「際遇」的成分。

真正讓羅智強在台灣政壇獨一無二的，是2013年的司法關說案。有人認為馬團隊當年選擇捍衛司法公正，是錯誤的，後來蔡英文包庇柯建銘、邱太三關說檢察長，不也沒事嗎？

從政治利益的觀點，也許是吧，但如果台灣的每一位總統都包庇關說司法，不也太悲哀了嗎？後人回顧歷史，至少知道台灣曾有一位總統，堅定的為司法公正站出來，他叫作馬英九。

總之，當時羅智強扛起了政治責任，自請離開團隊。突然地離開公職，羅智強並沒有財務上的規劃，一家四口的經濟頓成問題。馬永成當完陳水扁的副秘書長可以不用工作，馬英九的政務官，不會有這樣的「財務自由」。

當時的行政院長江宜樺，曾託人來問，有一個「待遇還不錯」的職務，不知道羅智強有沒有興趣，但羅智強為了避免回火給團隊，還是婉謝了。

而私部門，羅智強身上的「馬團隊」標籤，也難以撕下，於是羅智強只能回到他的老本行—寫稿，靠著稿費糊口，靜靜等待2016年的政黨輪替。

羅智強是國民黨「最早在野」的人，他看得很清楚，馬英九卸任的那一天，就是「還馬英九公道者，必蔡英文」的開始；也只有到那一天，羅智強才可以解除自己身上的封印。

2018年羅智強當選議員，會整個情緒潰堤，那是真的「ㄍㄧㄣ」太久了。這五年的時間，真正傷害到羅智強的，其實是「人情冷暖」，他曾經是馬團隊的核心幕僚，位高權也不輕，但是倒楣的時候，還是會有曾幫助過的人，無緣無故來踩他一腳。

重新站起的羅智強，對於那段時間肯定他、鼓勵他，還把他看成「咖」的人，能力所及，都想要還一份情義；而踩過他的人，自然需要一段「重新開始」的過程。

本文其實是想講，長期抓著羅智強打的綠營名嘴張宇韶。張宇韶跟羅智強，是辯論圈的同期人物，出社會後，張宇韶比較早冒出頭，擔任民進黨的中國事務部副主任，之後則被羅智強彎道超車，遠遠海放。張宇韶「抓著羅智強打」的策略，或許是那種「被覺得不如自己的人超越」的情結，或者也是在綠營中證明自己價值的一種方式。但最近張宇韶居然捏造故事，說羅智強在公開場合要殷瑋拿公事包，已被殷瑋公開否認。（題外話，誰看過羅智強有公事包？）

張宇韶的造謠，已不是侮辱羅智強，或者侮辱殷瑋，而是侮辱到張宇韶自己。我真的沒想到，過去辯論圈的「大學長」，有一天會low到這個樣子。

張宇韶要嫉妒2013年之前的羅智強，也就算了，但在2013年之後，我想要反過來請教張學長，你敢站出來譴責關說司法的柯建銘、邱太三嗎；你會寧願自己失業，也不要帶給團隊負擔；你能不背棄自己的理念，在政治上重新站起？

羅智強今天的聲勢，除了他的能說能寫，起源是台灣社會記得，那個雖然孤身一人，依然有情有義的身影，願意還他，也還馬英九一個公道。張宇韶學長沒有這樣的勇氣，那就放下自己的執念吧。

（作者為政治幕僚）

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