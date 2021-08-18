阿富汗政權更易，塔利班在美軍撤退後不滿10天，就迅速攻占首都喀布爾。雖說兵臨城下，情勢危殆，但阿富汗總統甘尼無論如何也是一國統帥，理當鼓舞三軍，奮力一搏，方不愧於斯職；未料他竟然在敵軍未入之前，即拋下人民，倉皇遁逃，而且還搜括了大批的民脂民膏，據傳連四輛軍車、一架直升機都裝不下，只能任由鈔票散落在停機坪跑道上。

甘尼雖事後發表聲明，他是為了「避免血流成河」，但明眼人都知道，這不過是冠冕堂皇的託詞，有如此大量的金錢，甘尼以及其家人、親信，在美國政治庇護下，既可組織個虛位的「流亡政府」，更可以有享用不盡的奢靡生活，國家的災難、人民的流離，何曾會在他心裡留下一絲的壓力和愧疚？

古往今來，類似甘尼這般嘴巴上口口聲聲願為國家奉獻、犧牲，而臨難茍免，只為全軀保妻子兒女夭夭而逃的政治人物，指不勝屈。遠者1895年「台灣民主國」的唐景崧，近者1975年越南總統阮文紹，1986年菲律賓總統馬可仕，都是顯例。此輩的共通特點是，雖然失去了政權，卻可假借名義，在海外以其搜括而得的財富過著「寓公」的優裕生活，幾曾會為國內受苦受難的百姓著想？

阿富汗政府的興替，的確可以給台灣相當大的啟示，但人言人殊，各有見地，姑不具論。倒是前民進黨主席施明德，有鑑於甘尼總統棄國潛逃的教訓，主張台灣未來的總統，在就職誓辭當中，必須加上「余必與國家共存亡」的詞句。

施明德的用意頗佳，但是卻未免過於天真。縱觀歷來所有的政治人物，在競選之際、掌權之初，哪一個不是指證山河、信誓旦旦的宣誓效忠國家人民？可就職之後，大權在握，真正能夠實踐其諾言、誓辭的，恐怕百中無一，發誓、賭咒、斬雞頭，對他們來說，比發個「牙疼咒」還要簡單，區區一句空泛的誓辭，怎可能有任何的約束力？看看那些出亡的總統當初不都是手按著憲法、對著上帝發下重誓？更何況大難來時，只有那些真正的掰呆鳥、傻鳥才不會飛走，難道這些狡詐、聰明的政治人物，會如此之「笨」的信守承諾嗎？說不定，早就預作防範，演練了不知多少回的挾貲潛逃戲碼了。

寄望於這些政治人物，是與虎謀皮，比緣木求魚還不可靠，唯有全民警覺，在東窗事發之前已經洞燭機先，知所警惕，以全民的力量監督；未來一旦無法避免兵凶戰危的時候，除了一心抗敵、全力奮戰之外，更要嚴密防範，不容許這些肆無忌憚、引發釁端的人，扯全民後腿、掏空國家財產、拋下人民，自個兒溜之大吉，在海外仰賴著外國的庇護，過其逍遙自在的日子。回過頭來看看這些國家的下場，避免獨裁者將國家帶上戰爭之路才是根本要務。（作者為大學退休教授）