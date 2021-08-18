2001年911事件後，美國決心要剷除塔利班份子，迄今20年，花費超過2兆美元，如今倉皇撤離軍隊及駐阿人員，國際震驚，拜登更以美國不參與「自己人都不想打的內戰」為由大肆卸責，已衍生一連串人權、安全難題。

美國聲稱阿富汗政府貪污腐敗，軍隊積弱不振，對國家沒有認同感，反觀這20年來美國亦沒有負起國際警察責任，歹戲拖棚下一個華麗轉身，揮揮衣袖不帶走一片雲彩，留下墮落水火之中的可憐老百姓。

各界專家學者紛紛提醒台灣稍有不慎，將步上美阿關係後塵。嚴格來講，台灣處境早已被綁架，凱子軍購不是無償，國防用人不是唯才，軍人上負面新聞版面頻率更是屢見不鮮，軍官府前下跪為求自身官職，爆料內鬥頻傳是為剷除異己。

綠營仍在猛蹭緊抱美國大腿，以為有張護身符就能永保安康；中國大陸刻正戮力從事戰訓本務，著墨在大型軍事訓練上，看到昨天解放軍東部戰區針對台海進行大規模軍演，順手發送媒體文宣震攝周邊國家。

两大之間難為小，台灣不該一面倒，歷史借鏡就在眼前，區域穩定得來不易，先自立自強，而後廣結善緣，才是真正通往和平康莊大道，也才是真正的愛台灣！

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