一覺醒來，塔利班的士兵，已經坐在了阿富汗總統的寶座上。

阿富汗最後一支安全部隊消亡，總統加尼和他的高級幕僚早已逃亡他國。

而就在幾天前，美國的專家還預估，塔利班最快30天左右才會進攻喀布爾。至於拿下這座城市，則至少需要90天左右的時間。

但最終的結果，卻實在大跌人的眼鏡——專家的宏論猶言在耳，塔利班卻已經坐在了總統府，謀劃著如何接管權利了。

這也就意味著，這場美國打了20年的戰爭，最終以美軍突然撤離引發的一場大逃亡、大潰敗、大崩盤而結束。

當然，美國國務卿布林肯仍然在強力辯護，他說「美軍已完成反恐任務，全面撤離阿富汗符合美國的利益。」但這絲毫無法掩飾美國在軍事、外交上災難性失敗的事實。

美國對盟友的安全承諾，已遭到國際社會的廣泛質疑。至少，《紐約時報》是這麼看的。在《紐約時報》看來，喀布爾的全面淪陷，將引發國際社會對美國信譽的懷疑，進而會強化它們認為，美國不會無限期支持盟友，關鍵時刻甚至會為了自身利益而拋棄盟友的看法。

也正是基於此，很多大陸網民為塔利班在軍事上所取得的勝利而感到鼓舞。但值得注意的是，塔利班在阿富汗的全面勝利，確實意味著美國的徹底失敗，但這並不一定意味中國就是贏家。

首先，可預的是，隨著塔利班在阿富汗取得全面勝利，必然會激起這一跨國宗教軍事組織，在巴基斯坦等地的雄心。而它上月在巴基斯坦針對中國人的恐怖襲擊，本身就說明，該組織對中國在巴基斯坦擁有廣泛影響力異常不滿。這種不滿對中巴經濟走廊、瓜達爾港的建設，甚而對「一帶一路」戰略的實施，都將構成巨大衝擊，對巴基斯坦現政權都會構成威脅。

當然，需要予以補充說明的是，塔利班的勝利於中國的威脅，不是來自塔利班的阿富汗分支，而是來自巴基斯坦分支既巴基斯坦塔利班。也誠如有人指出的那樣，事實上巴塔和阿塔是所區別的，二者的區別是兄與弟的區別。但恰好正是這種區別，很有可能構成對中國的威脅——哥哥阿塔趕走了美國，打敗了美國扶持的「傀儡政權」，那作為弟弟的巴塔，自然很容易被激起一種雄心——哥哥做得到的，我也一定能夠做到。哥哥趕美帝，我趕中帝。哥哥在阿富汗建立理想的政教合一體，我為啥不能在巴基斯坦建立同樣的理想國呢？

這就是大陸人並不陌生「賽馬機制」或「賽馬效應」。而中國最需警惕的，正是來自塔利班內部的這種機制和效應。（作者為廣東省生產力學會副會長，廣州大學南方治理研究院特聘研究員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※