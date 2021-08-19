第四次長沙會戰雖然失敗，長沙最終失守，但從戰略上講，中國軍隊把日本的主力牽制在湖南戰場長達五年，極大地消滅了日軍的有生力量，使日本人兵源後繼不足，疲態盡顯。正是在這個時候，日本軍隊由於損失慘重，在國內招募了大量的未成年人入伍，訓練也不足，日軍的戰鬥力大大降低。當然，中國也耗盡了元氣，蔣介石在重慶發動「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」的運動，號召知識青年參軍。知識青年本來是國家留著等戰爭結束後建設國家用的人才，但現在沒辦法，年輕人不夠了，先打贏這場戰爭要緊，只好忍痛派他們上戰場。

日軍占領長沙後，繼續向南撲向衡陽。衡陽最終也失守，但日軍也遭受重創。

緊接著，日軍沿湘桂鐵路連下桂林和柳州兩大戰略要地。

日本人南下廣西，其實有兩個目的。一個是前面所說的，從廣西沿黔桂鐵路取貴陽，從貴陽入重慶。

另一個，對日本人來說更要命。時間到了1944年，隨著同盟國在世界反法西斯戰場的連續反攻，特別是美國軍隊在太平洋上的節節勝利，日軍參謀總部意識到，從東南亞到日本本土的海上交通線遲早會被美國人切斷。因此，從東南亞的馬來半島，經中國大陸到朝鮮釜山的大陸交通線，將成為日本人東亞戰場的最後生命線，但這條生命線在中國的河南、湖南和廣西等地還為中國軍隊所控制。為此，1944年2月，日軍參謀總部向在中國的日軍下達了代號為「一號作戰」的命令。這一戰役，中國抗戰史稱為豫湘桂大會戰。到這個時候，河南和湖南都被日本占了，只剩下廣西了。

所以日本人占領柳州後，一部分軍隊南下，繼續打通到東南亞的道路，另一部分沿黔桂鐵路直撲貴陽。

日本人從柳州向西，一路凱歌，蔣介石緊急調令軍隊從重慶南下，最後在都勻以南的獨山阻擋住了日軍。獨山戰役成為中日戰爭日方主動進攻的最後一場戰役。此後，日軍在中國的土地上再也沒能前進一步。

第二年，也就是1945年8月，美國在廣島、長崎投下了兩顆原子彈，日本舉國上下人心崩潰，最終無條件投降。至此，歷時八年的抗日戰爭取得全面勝利。

有人會說，如果沒美國的兩顆原子彈，日本人不會投降。其實，美國人的兩顆原子彈，只不過是加快了戰爭結束的進程，日本人的主要軍隊和物資都是消耗在中國戰場上的，美國人的主要作用是切斷了日本人的海上交通線，使日本陷入孤立無援的境地。以日本狹小的國土，是支撐不起一場曠日持久的消耗戰的。在最早的淞滬戰役的時候，中日戰力懸殊，中國軍人每傷亡七個人才會換來一個日本軍人的傷亡；到長沙會戰的時候，雙方的傷亡接近一比一；衡陽戰役一開始，中國軍隊以少勝多的事情經常發生。實際上，到抗戰後期，日本已經是強弩之末了，從湖南戰場到廣西戰場，每下一城都費時費力，而且損失慘重。照這種趨勢發展下去，日本人遲早是抗不住的。

應該說，中國能取得抗日戰爭的最終勝利，硬碰硬肯定是不行的，主要靠兩個東西：一是中國人不屈不撓的精神，另一個就是很好地利用了中國的地形，將日本人的閃電戰拖成了持久戰，最終拖垮了日本。（系列完）