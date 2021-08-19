在2001年發生911恐怖攻擊事件以後，美國出兵阿富汗並持續扶植地方政府二十年，隨著阿富汗的大量軍費開支與美國財務緊縮，拜登宣佈美國將撤出阿富汗。令人驚訝的是美國扶植的阿富汗政府迅速崩潰，塔利班一夜之間重新掌權，以迅雷不及掩耳之勢重返政權，美國號稱扶植的當地三十萬軍警不堪一擊，印證了許多人所說的「美國干涉內政的國家沒一個有好結果」。

根據美國布朗大學研究分析，美國已經付出2.261兆美元的財政在阿富汗戰爭。根據阿富汗重建特別督察長辦公室的報告，美國在阿富汗重建花了1430億美元，即便戰爭已經平息，後續的負擔依舊持續滾動，比如美國承諾承擔400萬阿富汗與伊拉克退伍軍人等費用，預計2050年美國納稅人償還的金額加利息高達6.5兆美元。拜登承諾不會出現當年越南的「西貢時刻」，但從美軍撤出的真實影片上看到，許多阿富汗的親美人士，擔憂自己遭受被塔利班秋後算帳，卻在喀布爾的機場上被美軍無情拋棄，甚至為了撤離徒手攀爬運輸機而在空中掉落。

從宏觀層面來觀察，美國在阿富汗大量的軍費開支及無底洞的支出，加上美國自身的財務緊張，可以分析美國未來再次投入戰爭的機率不大。台灣不能將未來的希望全部放在美國身上，「當年美國能放棄大陸與國民黨政府，現在一樣能放棄台灣與民進黨政府」，而且「台灣的未來不能只依託某一個國家」。美國自身的財政緊縮以及內部基礎建設落後、貧富差距擴大，短期內要維持自身發展已感吃力，美國正處於國家力量收緊的狀態，不可能為了台灣跟大陸發起全面戰爭。

因此從台灣未來發展的角度出發，要知道台灣與阿富汗不能類比，台灣有著先進的產業與優質的人才，在全世界都有貿易關係的往來，而且民主自由的多元文化價值深入民心，也知道「雞蛋不要放在同一個籃子裡」是國際關係的現實。兩千三百萬人民的未來不能倚靠單一外國政府，倘若全然跟隨美國與大陸交惡，兩岸形勢一旦緊張誰能保證美國會出兵呢？維持台海的和平穩定才是最重要的。

美國明知阿富汗的親美人民會遭受塔利班秋後算帳，依舊選擇無情的全數撤離阿富汗，可以說明美國是從自身國家利益做考慮，此也符合國際社會的普遍認知，每個國家都以自身利益為優先前提。從國際關係理論「現實主義」出發，各國追求自身權力的極大化，假設協助台灣對美國的發展不利，是不是也會無情的選擇拋棄台灣，屆時長期親美的台灣將何去何從？萬一台海形勢緊張，原來親美的台灣執政當局，面對險峻的局勢必然難以應對，但從國際關係理論的「建構主義」出發，從認同、觀念與規範著手，可以把大陸與美國都視為合作夥伴，而不與任何一方交惡，將可避免台海必有一戰的「自我實現預言」，轉化兩岸之間的矛盾並在中美兩個大國間取得平衡。

台灣是擁有民主價值的公民社會，也能夠容納自由多元的聲音，為了台灣的前途著想，為兩千三百萬的國民設想，除了一面倒向美國之外，應當可以有自己的其他選擇。在當前全球化的趨勢與熱潮下，台灣除了一邊倒的傾向美國，也可以多加維護並發展與其他國家的關係，與大陸維繫良好的友誼與和平發展，如此不僅是為台灣的前景留一條後路，也是為兩千三百萬國民的未來多一項選擇。

（作者為政治大學東亞所碩士、北京大學國際關係學院博士）

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