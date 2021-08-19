喀布爾淪陷3天，蔡總統終於開了口，在民進黨中常會致詞時表示，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。

蔡總統說，「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項。」「仰賴沒有價值做基礎，且對台灣不放棄用武力的人的一時善意或施捨，更不是我們的選項之一。」

不知又是哪個文青幫總統撰的稿，看不到一點具體的作法，說了等於白說，今後台灣該怎麼做？朝哪個方向走？3天來，蔡總統提出的答案居然就這樣？過去5年多不作為，只依賴美國的意見，包括進口萊豬、軍售、疫苗政策，無不「唯美是從」，恐怕就是台灣唯一的選項吧？

我們想知道的是，一味的抱美國大腿、買美國武器、以美國馬首是瞻，到頭來美國會不會遺棄我們？美式裝備下的國軍到底能撐多久？會不會有人堅持到最後一刻拿掃把來保護城池？我們的國家元首會不會假借「為避免流血、生靈塗炭」而丟下國人搭飛機先跑了？

口號人人會喊，我們聽多了，近年來政府為我們做了什麼？連疫苗都得靠美國、日本施捨，這就是我們的選項？蔡總統又如何確定對岸答應給我們疫苗只是一時的善意？阿富汗事件之後，大家都在提醒此事對台灣的啟示，美國是不可信賴的。我們只想問蔡總統，「聯美反中」的戰略改還是不改？

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