蔡總統日前在臉書提到「台灣應該要靠自己」，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結，有更堅定保護自己的決心；自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項。前綠委郭正亮形容小英這句話聽起來「其實是蠻震撼的」。沒錯，相信很多人都會有這樣的感覺，也有些人會覺得是佛家所說的「醍醐灌頂 」。

很明顯地，蔡總統上述的老實話，是啟發自這幾天阿富汗情勢的變化。以美國世界超強的軍力，在阿富汗駐軍達20年之久，為何會落到今天如此不堪的境地？

有人回應小英的談話說，「總統終於醒了，現在已是該醒的時候了」。也有人稱讚她「識時務者為俊傑」。相信蔡總統不是因為看到拜登總統大幅度跌落的民意支持度，而是真正的有所覺悟和啟發。

小英也以「823金門戰役」為例，指出「為了守住自己的家園，台灣人民不分先來後到，終於擊退威脅。」這些「告白」也直接打臉前民進黨副祕書長徐佳青曾稱，「這場戰爭是國民黨與共產黨打的仗，與民進黨無關」。

不過，蔡總統其後的一段話必須釐清，她說「對台灣不放棄用武力的人一時的善意或施捨，更不是我們的選項」，這句話顯然是針對中共而來。然而事實是北京最早提出的是「和平統一」，到了1979年美與中共建交後，又更加強調此點，甚至「呼籲兩岸就結束軍事對峙狀態進行商談」。

至於「武統」一詞則只是大陸媒體或少數鷹派不需負責任者的恫嚇言語，近幾年官方的「不放棄使用武力」，完全針對的是企圖分裂國土的台獨分子。

從蔡總統的「校正回歸」，讓筆者想起有一首軍歌：「莫等待，莫依賴，靠天吃飯要餓死，靠人打仗要失敗，我們不能再做夢，我們不能再發呆；自己的國家自己救，自己的道路自己開。」這正是今天台灣該走的道路，同時也應進一步對大陸表示善意，重啟兩岸對話，讓雙方關係有個新的開始，才是台灣之福。

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