全球聚焦美國在阿富汗潰敗之際，華為財務長孟晚舟引渡案，如火如荼在加拿大卑詩省最高法院審理，庭訊已於19日結束，法官近期將作出判決，外界預料加拿大恐將順從美國，孟晚舟逃過引渡美國機會不大。

陸媒發布公開信，向加拿大駐華大使鮑達民提出抗議，並呼籲全球華人連署，一起要求加拿大糾正錯誤，立即無條件釋放孟晚舟。加拿大非法拘留孟晚舟已將屆1000天，理由是美國指控孟晚舟涉嫌銀行詐欺和違反美國對伊朗制裁，外界都清楚這是美國發動對華科技戰赤裸裸的政治壓迫，遺憾的是加拿大一如過往，始終扮演美國應聲蟲，一路配合美國節奏，即使美方所謂「詐欺受害者」匯豐銀行，同意向孟晚舟提供證明清白相關資料，甚至始作俑者川普一度反對將孟晚舟當成地緣政治對抗中國的籌碼人質，但是素來在國際上標榜「重視人權」的加拿大，卻執迷不悟當美國幫凶，持續推進引渡程序。

加拿大境內的人權狀況，事實上比美國好很多，種族衝突也不若美國嚴重，地廣人稀物產豐饒，卻一直甘願當美國的跟班，將自己矮化成美國北方的一州，從加拿大司法部數據顯示，2008年以來美國要求798份引渡案，加拿大只拒絕或放棄指控8份，這就是外界對孟晚舟引渡案悲觀的原因，全球華人尤其加拿大華僑，有必要集體發出強烈聲音，點醒「美國附庸」加拿大，該做自己的時候了。

司法程序攸關國家主權，加拿大為何總是對美國言聽計從，甚至配合美國對外發動戰爭派軍參與，這次的阿富汗慘痛教訓，加拿大更應該警醒，美國標準不是全球都須遵循的度量衡，何況對孟晚舟的指控，擺明就是科技戰的非法武器，加拿大審理法官，更有必要展現不受政治干預的司法獨立精神，接受新事證給予孟晚舟公平對待，更完全不能有一絲美國因素，否則形同褻瀆加拿大司法。

孟晚舟案如果判決引渡成立，當事人或許還有機會上訴，但又是曠日廢時的精神折磨，一個華人科技業老闆的女兒，人生最精華歲月，就這樣消耗在電子腳鐐上，折騰在無止盡的司法破害程序上，相信全球都難認同美國和加拿大作為。西方世界從阿富汗得到慘痛教訓，再怎麼傲慢都不應違背人權，尤其始終拿來對東方國家指三道四的人權標準，美國和加拿大不能自打嘴巴。

孟晚舟案最終審理結果，應該成為阿富汗之外，全球必須關注的焦點，因為美國和加拿大怎麼對待孟晚舟，就會以同樣的不公平對待任何競爭者，拜登口口聲聲要重整世界秩序，怎能持續帶頭成為司法公平正義的破壞者。全球華人更應發出怒吼，孟晚舟只是美國等西方國家對亞洲態度的縮影，更是西方霸權能否改善對世界弱肉強食的標竿，華人、亞洲甚至全球正義之士，都該嚴肅面對並且聲援。

阿富汗局勢已難挽回，美國等西方國家該做的是徹底反省，而不是抵制阿富汗治理自己家園，更不能甩鍋中國和俄羅斯，繼續以偏狹霸權主義，轉移戰場引火再戰，阿富汗這場武戲狼狽落幕，孟晚舟案這場文戲，不應魯莽收場或歹戲拖棚，加拿大這一著棋如何下，全世界都在看。

孟晚舟案是西方霸權的寫實，全世界都該發出公平正義之聲，華人社會更不能沉默靜待結果，必須集體嚴正給加拿大司法一個沉重提醒，全球秩序才可望回到正軌，台灣人民更不能袖手旁觀，莫忘全體華人一命，美國不會給特殊待遇的。

（作者為大師鏈傳媒總編輯）

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