最近因阿富汗政權崩潰，總統帶著美金大逃亡，引發熱議。越南阮文紹、菲律賓馬可仕重被論及。台灣政壇不甘寂寞，蔣介石1949大撤退，也被對比為「1949帶著黃金大逃亡」。

要對比來看也可以，但不比不知道，一比嚇一跳。你會看見蔣介石最為奇特而超越歷史的一面。

蔣介石帶給台灣有三寶：黃金、故宮、人才。

蔣介石確實從大陸搬走黃金。第一趟搬走二百萬兩黃金，佔中央銀行黃金存量的一半，時間是1948年11月30日，當時徐蚌會戰（大陸名為淮海戰役）還在打，國民政府雖然敗局已定，但戰爭打到1月才結束。更何況，長江天險還橫在中共眼前，蔣介石居然已經開始把黃金遷移到台灣。其後陸續遷台的黃金，加起來總共有四百多萬兩。

雖然看起來數量不少，但在戰火中，數百萬軍民的遷移運輸，戰爭物資的需要，各種陸海空軍種的使用，最後所剩不多。1950年6月，蔣介石下令所有運回台灣的黃金，全部繳回國庫。而依據台灣銀行的資料，這時繳回的黃金有108萬兩。在舊台幣大貶值之下，新台幣的發行，就是靠著這些僅剩的黃金儲備，才能穩住大局。

第二寶是故宮文物。第一批起運時間是1948年12月22日。遷台文物合計：故宮博物院320箱，箱裡有3409件文物；其中古物295箱，圖書18箱，文獻7箱。在南京的中央博物院則有220箱。同時運送的，有中央圖書館的珍本書60箱，這次主要是以明朝以前的刻本、校本、手抄本為主。中央研究院歷史語言研究所有120箱，它擁有最珍貴的甲骨與金石古文物。此外還有外交部重要各國條約檔案60箱。其後又運了兩趟。

這些國寶有多貴重呢？2013年，米芾的畫作〈深山夜雨〉在紐約的拍賣會上亮相，起拍價是3000萬美元。相比之下，阿富汗總統帶走的1.7億美元，也不過米芾的六幅畫作而已，而故宮米芾的作品有七十一件。更不必說朗世寧的畫作動輒上億，而故宮有六十四件。其它的無價之寶更難以估計。

有了故宮，台灣終能因保存數千年文化瑰寶，具有中華文化的代表性，故宮也成為世界五大博物館。

然而，蔣介石帶給台灣最重要的國寶，是人才。1948年11月29日，平津戰役開打之日，蔣介石就預感不妙，他召集朱家驊、傅斯年、陳雪屏等人開會，討論如何「搶救學人」，以避免學者為戰火所波及。

1949年大撤退的時候，陳誠為避免來台難民過多，無法負荷，因此規定要一定級別以上的學者、教師、公務員等，才發給入台證。因此1949大遷徒來台130萬人之中，公務員、地方文官、知識份子、大學生等，約莫有三十幾萬人，其中不少原是大學老師、文人、作家，而當時台灣的高等學府只有台大、台中農業學校（後來的中興大學）、台南工業學校（後來的成功大學）等，這些學養俱佳的知識份子值此亂世，無處可去，只有「高成低就」，到台灣各地先謀取教職，求一個生存的工作再作打算。台灣各地的師範學校、中學，甚至小學，都成為流離世代棲身的去處。

這些人才，包括了被畫壇譽為「中國現代繪畫導師」的李仲生，國畫大師、國學大師等。還有後來成為大家的齊邦媛老師（她曾到台中一中任教）。一時俊彥進入台灣中小學，為青年學子啟蒙，那是何其幸運的文化盛事。

我寫《有溫度台灣史》的時候，細細回看這一段歷史，都不禁為蔣介石感嘆。此君在世局尚未全敗之前，預先安排退路，黃金、國寶能安全撤退台灣，已屬稀奇，最重要的是，在那流離亂世，居然沒有忘記對人才的重視。這是何等胸襟！

台灣因為他的長期戒嚴與連五任總統，批判他的不民主，但相對的，他竟能在數百萬大軍慘敗撤退，整個大陸喪亂的危局之中，沒有灰心喪志，仍不棄不餒，繼續奮戰，保有台灣為基底，重建台灣，再起生機。這種意志力，絕對是古今少有的。

不要把蔣介石等同於那些流亡者，他為台灣帶來三寶：黃金、故宮、人才。黃金、故宮，都交給國家；而三十萬人才大遷徒，為台灣帶來文化根底，更是任何流亡政權做不到的。

蔣介石的歷史定位，在兩岸問題尚未解決之前，絕對無法有定論。因為他是造局者，而這一局內戰加冷戰的「雙戰格局」還未結束。蔣介石的歷史定位，只能期待於未來的大歷史了。（作者為自由作家）

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