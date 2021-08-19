因應阿富汗變局，國軍是否有能力保衛台灣又成了熱門話題，民進黨黨團公布民調數據，有6成5的民眾表示，萬一中國武力攻打台灣，自己願意挺身保台，另外也有民調顯示，若兩岸爆發衝突，18、19歲族群中有96%願意上戰場，但他們之中卻有高達87%反對恢復徵兵制。

這當然是很弔詭，其實因為戰爭離我們還尚遠，所以當問到中共侵台時，受訪者是很有底氣的說願意保衛國家，但是服兵役或延長服役時間是馬上就會實現、面對的，自然就有所保留了，其實也滿符合人性的。但是我們若把問題設計成，你是否願意拿著非國軍現役裝備、戴二次世界大戰的鋼盔、穿舊軍服來保衛國家，那答案可能就不一樣了，但這也是目前後備部隊的窘境。

強化後備動員是國防部近年來的重要政策，因為面對中共的威脅，除維持常備兵力外，後備動員確實非常重要，4個月的軍事訓練役漸成後備部隊的主力，但是國人或曾經服過義務役的老兵都對這些役男沒信心，國防部面對社會的質疑，雖然再三保證，完訓後的役男均為合格的戰鬥兵，但是一個士兵沒經歷過演習、下基地、駐地訓練，很難令人相信是即戰力。

國防部也不得不以提升後備戰力為施政要項，並迅速成立5個後備旅，以為因應，但從去年的漢光演習就可以看到，後備部隊穿著舊式迷彩服、戴M-1鋼盔、操作著老舊的105公厘榴彈砲實施操演，若今年還是如此展現在國人眼前，誰還願意回來？

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