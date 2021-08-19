阿富汗變天多日，藍綠爆發口角，擅長操作短線民粹的蔡英文，千呼萬喚始出來，不料，竟然大蹭「純屬國共戰爭、與民進黨無關的823炮戰」!

蔡英文說，「63年前為了守住自己家園，台灣人民不分先來後到，軍民一心擊退威脅…；面對各種挑戰威脅，如果這代台灣人沒有努力為安全、自由和民主打好基礎，而選擇放棄，將對不起世世代代的台灣人。」

823炮戰發生於金門，參與戰鬥的主力是大陸撤退來的軍士官兵，且戰火幸未延燒到台灣本島。63年後，軍事作戰已進入4D/5D多維立體時代，中共果真武力犯台（一如許多美國戰略學者的私心盼望），戰火將躍過金門，直擊台灣本島，戰鬥延續也不超過72小時。

換言之，金門的戰略地位和價值已不能與昔日相提並論。拿823炮戰來比擬阿富汗變局後的台灣國防安全問題，引喻失義，可謂蔡氏文青的「處變不驚、莊敬自強」。

蔡英文勉勵大家要為安全、自由和民主打好基礎。誠哉斯言！建議蔡英文趕緊進口國際認證的疫苗，停止逼迫百姓接種高端疫苗。接種未經國際認證的高端疫苗，「群體突破性感染」的機率，遠大於「群體免疫」，戰力群體斲傷，還談甚麼安全、自由、民主？

兩岸持續征戰，若是再來一個823，台灣絕無勝算。面對山雨欲來風滿樓的中美衝突，台灣唯一的選項，無他，唯有兩岸和平共存、和平競爭！這點，蔡英文和民進黨從未列入選項。

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