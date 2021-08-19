據報載，外交部長吳釗燮在7月29日的部務會議中裁示，外交部絕對無法容忍，也不能原諒將本部公文（尤其是密等電報）外洩，並用以打擊本部的行為。已要求相關單位協助嚴查。

此事事出有因，原來是國民黨7月27日引外交部內部公文爆料，外交部向邦交國推銷高端疫苗，恐影響邦誼。吳部長要徹查洩密者，並無不妥。但是也不妨自我檢討。

扶持本國產業，鼓勵國人愛用國貨，本是天經地義。但是國貨必須經得起考驗。民進黨政府在蔡總統的領導下，全力護航高端疫苗，已經超過正常的尺度。

立法院國民黨團總召費鴻泰表示，一般國際認證疫苗須完成三期臨床試驗期中報告，但高端僅完成二期期中實驗，我國授予高端疫苗緊急使用授權（EUA），疫苗有效性無法獲得確保，政府上樑不正，自然會有吹哨者看不下去。

外交部人員向外界提供機密公文影本，確實違法。但是外交部在追究責任時，也應該自我檢討，為何會有同仁知法犯法？顯然誠如費鴻泰所言，是實在看不下去了。

據稱吹哨人是出於保護我國外交，擔憂外交部為配合政府護航高端政策，貿然向重要友邦巴拉圭兜售不符國際標準的高端疫苗，萬一無保護力或施打出現安全問題，反傷邦誼。外交部本應配合政府政策，但是也應該基於專業考量，提出建言知所進退。

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