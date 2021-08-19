針對丁怡銘誣指，台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊牛，北檢予以不起訴處分，理由是：「丁怡銘所提到『萊克多巴胺的美牛』或『萊劑美牛』等語，是指在飼養過程中，曾經使用添加含有萊克多巴胺的飼料予以餵養的牛」，而非指牛肉殘留萊劑。

但倒帶重播丁怡銘的原文，他說的是：「台北市辦的牛肉麵節，今年冠軍用的，就是萊克多巴胺的美牛，證明只要符合聯合國的標準，安全就不會有問題」。

請問北檢，聯合國有關萊克多巴胺的標準是什麼，是「飼料含有萊克多巴胺」嗎？並不是，聯合國的標準是「萊克多巴胺在肉品的殘留值」。既然丁怡銘所指「萊克多巴胺的美牛」，與聯合國標準有關，當然講的是美牛本身的殘留量，而非餇料含有萊劑。

原文語意如此清楚，北檢還要顛倒黑白，幫丁怡銘脫罪，民進黨給檢察官的政治壓力，真的有這麼大嗎？民進黨是關說檢察長的累犯，敬請中華民國的檢察官們挺起腰桿，扮演好「司法守門人」的角色，千萬不能自暴自棄，把檢察署當成是民進黨開的！

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