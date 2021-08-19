美國自阿富汗撤軍，使阿富汗政局一夕變天，也引起國際間對美國的質疑與撻伐。美國國家安全顧問蘇利文8月17日宣稱：「我們對盟友和夥伴的承諾是神聖不可侵犯的，而且一向如此。我們對台灣和以色列的承諾一如既往的堅定。」

在「今日阿富汗，明日台灣」的質疑聲中，蘇利文的談話令台灣綠營人士大為振奮。綠媒立刻以「美國承諾藏亮點：台灣和以色列放一起」為標題，大肆進行大內宣。

報導還引述網友的留言稱：「台灣跟以色列放一起哦」、「台灣與以色列並列，再清楚不過的訊息了」、「謝謝美國，台灣也會跟以色列一樣，勇敢地為自己奮戰到最後的」。欣喜之情溢於言表。

台灣會不會如同阿富汗？現在還難以斷定。但是台灣絕對不是以色列。蘇利文刻意將台灣與以色列並列，就是用來騙台灣這些無知之士。

要知道，美國一向力挺以色列，是因為猶太族群在美國擁有極大的影響力。從媒體、金融，到科技業，其中有無數的猶太裔位居關鍵地位。美國政治人物，無人敢得罪猶太族群。

台灣呢？除了花錢請公關公司遊說國會議員外，根本沒有能夠影響美國決策的資源。綠媒不做深入分析，跟著網民起鬨，完全是自我陶醉，並且有失媒體應負引導讀者的責任。

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