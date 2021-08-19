英特爾新任總裁派特基辛格是世界必須注意的名字。今年2月15日他一上台，就雄心勃勃要恢復英特爾的半導體龍頭地位，並且要繼續跨足晶圓代工，期盼在2025年前趕上台積電、三星電子等同業。

美國自製晶片勢在必行，今年6月8日美國政府公布了一份《供應鏈安全報告》，內容全面檢討了包括半導體、電池、礦物材料與原料藥等四大產業的供應鏈問題。認為美國這些生存基礎工業都掌握在其他國家，報告中提及台灣超過50次，提到近來因為乾旱差點導致竹科危機，強調「一旦台灣中斷生產，將造成全球高達5000億美元的損失」。包括電腦、汽車、金融業等，美國既要防中，也要防台。顯然美國已經走上晶片國家主義，不再一味崇尚自由市場，成本及外包。而基辛格其中扮演關鍵要角。

基辛格是英特爾前總裁葛洛夫刻意培養的天才，1980年才15歲的他走進英特爾總部，希望英特爾給他實習機會，葛洛夫特別批准，但必須從品管技工做起，當時的英特爾剛霸占了286電腦晶片，並已在研發386，卻遭遇瓶頸。基辛格提出在晶片上建立內部測試準則，放棄傳統的外部測試想法，並且花了1年多在實驗室裡做各種實驗，證明自己的想法，最後高管終於採用，可謂英雄出少年，38歲就升上副總裁，是英特爾最年輕的副總裁。後來基辛格自行創業，技術、市場、領導、管理經驗豐富，他找回了很多晶片製造研發的老將，因為很多都是猶太裔，所以業界戲稱猶太幫又回來了。

基辛格最近更積極拜訪歐洲，近期會見了法國總統馬克洪及義大利總理德拉吉，準備在歐盟設廠，並將愛爾蘭工廠的產能擴增1倍，英特爾還計畫將其最先進的7奈米產線移到愛爾蘭工廠。英特爾晶片命名一向有自己規則，但是此次將要推出的微處理器10奈米改名為Intel 7，7奈米變成了Intel 4，顯然採取了台積電命名方式，我國一位半導體大老指出，讓老美能夠認輸頗不簡單，但也隱含英特爾破釜沉舟的決心，也能激發員工的鬥志。

台灣一向坐井觀天，又因新冠肺炎鎖國1年多，英特爾種種動作被認為亡羊補牢或垂死前的掙扎，需知英特爾仍然高居世界第一大半導體，營業額是台積電的3倍，當初因為有自己品牌，不願意為人代工，非不能也，乃不為也。

很多半導體業者憂心忡忡，英特爾華麗復仇，影響我國護國神山台積電，也影響其他代工業者，更影響產業鏈裡的企業，IC設計業是否也要搬到美國去，將來晶片國家主義，促使美國及歐盟國家課進口的晶片重稅。一般半導體內行人士表示，晶圓廠通常要花3年時間才能建成，還要有熟練期，台灣半導體業者仍有大約5年榮景，護國神山和護國群山應該有充分時間可以因應。最怕是被只報喜不報憂的國內媒體寵壞了，須知驕者必敗，傲卒多降。

（作者為資深媒體人）