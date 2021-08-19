大陸加強監管風波吹皺金融市場一池春水，外界憂心將對相關企業獲利能力造成不利影響，因而撤出資金，股價重挫。確實，北京針對金融、網路、遊戲及補教等特定產業展開一連串整頓行動，引發市場強烈的不信任感。加上最近中國國務院發布《法治政府建設實施綱要（2021年-2025年）》，表示未來5年內，將積極推動國家安全、科技創新、文化教育及反壟斷等重要領域立法工作，藉以完善治理國家所需的法律框架，更讓外界認為，接下來大陸可能還會有一波新的整改動作，不確定性造成市場投資人的疑慮。

改革有利社會長遠發展

不容否認，大陸整改來得又急又猛，遠超乎外界的預期與想像外，背後可能代表著習近平意志與對未來大陸經濟發展的期待。自2012年成為中共最高領導人以來，習近平一再強調，追求高速經濟成長不是他想要的，經濟利益全民共享與全面建成小康社會，才是他所追求的目標。今年7月在建黨100周年慶大會上，習近平最重要的一個宣告，就是大陸終於實現全面建成小康社會。在最近的中共中央財經會議上，習近平一再強調，共同富裕是社會主義的本質要求，宣示要由小康社會邁向共富目標。

共富是一個平均的概念，並不是齊頭式的平等。過去40年，在讓一部分人先富起來政策指引下，漸漸出現貧富不均現象，這是習近平在達成小康社會目標後，最想改變之處。以這次受到嚴厲整頓的阿里巴巴及騰訊等網路巨獸為例，近年來透過網路科技的興起，幾乎全面壟斷與把持相關好處與資源，讓想要進入這個領域的新創企業，面對重重阻礙甚至不得其門而入，形成另一種社會不公的現象。在經濟利益平均分配的大前提下，成為北京開刀的對象。

再以整頓補教業為例，邏輯如出一轍。資本市場的歪風，讓補教業者大行其道。有錢人家的小孩可以享有更多教育資源，受到更好的課後照顧。相對貧窮或弱勢家庭，只能仰賴國家提供的基本教育，無形中就處於學習上的劣勢。教育脫貧，成為空話。惡性循環下，教育環境出現階級化，社會流動性長期停滯不前，貧富不均的問題，當然也就更加嚴重。對於已宣稱全面建成小康社會的大陸而言，這顯得無比諷刺。也難怪，即便可能摧毀這個產業，中共也要出重手整頓。背後脈絡，其實相當清晰。

整體而言，這一連串的整頓與改革方向，確實有利於大陸經濟與社會的長遠發展。不過，在這個過程中，還是必須留意矯枉過正的可能性。畢竟，任何改革都會對經濟發展帶來不確定性。特別是在大陸，經濟本質是為政治服務，經濟好壞不僅攸關執政的合理性，更是中共政權維穩的壓艙石。一旦出現劇烈動盪或不穩的局面，就有可能危及到政權的穩定，這絕非北京所樂見。

加大開放化解整改疑慮

有鑑於此，為免整頓與改革力道過強、手段過於強硬，傷及資本市場與經濟的發展，甚至嚇跑外資，北京顯然有必要適時地提出相對應做法，才能有效降低改革的副作用。加大市場開放力道，或許不失為一個良策。原因很簡單，面對大陸這波又急又猛的改革，外資最為擔心的是北京就此揚棄市場經濟，重新走上社會主義老路。因此想要化解外界疑慮，最好的方式，就是維持既定的市場開放方針，甚至在此基礎上加大力道。

實際做法上，加快人民幣自由兌換、縮減外資准入負面清單、擴大外商投資範圍等，可能都是外資期待的開放方向。持平而論，這一波整改雖然造成股市重挫，部分外資撤出，但外資並未對大陸全面失去信心。兩個數據可以證明。一是今年前7月，大陸實際使用外資（FDI）不只年增25.5%，甚至還較2019年疫情發生前的同期上升26.1%。另一是外資持有大陸境內債券，今年前7月累計還增加5123億人民幣，也優於去年同期表現。從這些數據可以看出，只要後續政策不確定性消除，外資還是願意加碼大陸，這是市場經濟的標準特性。

大陸正在積極轉型，牽動經濟、產業、區域、分配與社會等多重結構，這是一個非常龐大的工程。過程中，改革勢必付出代價。特別是對大陸來說，經濟為政治服務，很難單純只從經濟角度來思考，而必須納入政治思維，改革的代價可能更大。北京若希望轉型成功，在政治與經濟之間需要更平衡的思維，尤其不能讓意識形態凌駕經濟。過去40多年來的經驗已經證明，市場地位超越政治，經濟才能走得又快又穩。