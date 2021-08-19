高端疫苗即將於23日開始施打，對綠營支持者而言，可能是一件「感動到哭」的大事，終於期盼到國產疫苗，有機會展現愛台灣、愛國家的情操，何等光榮。但對非綠營支持者與專業人士而言，卻認為是無良政府操作、視民眾生命安全如兒戲的災難，期期以為不可。

蔡政府飢餓行銷高端疫苗

為什麼許多人認為施打高端疫苗是視民眾生命安全如兒戲？因為高端只完成二期試驗期中報告，就取得食藥署的緊急使用授權（EUA），這是從未有過的案例；即使在新冠疫情緊急情況下，也沒有任何國家如此權宜行事，各國疫苗都是在進入第三期試驗，至少完成期中報告後才取得EUA，因為三期試驗才能了解疫苗的保護力，唯獨高端疫苗只取得二期期中試驗報告就獲得緊急使用授權。

食藥署讓台灣「領先全球」，是因為台灣政府「比較厲害」，只看二期期中分析數據就確知該疫苗安全有效，可以讓民眾施打了？還是有其它「考量」與原因？從事後食藥署公布審查高端疫苗的會議紀錄，外界看到的是會中專家發言說：「只有二期數據，療效與安全性還有許多不確定性」、「中和抗體表現達標，保護力橋接無法完全確定，需要進行三期試驗做療效驗證以證實保護力」央A滿滿的質疑，但最後還是通過給予EUA，讓蔡總統「7月底就有國產疫苗」的支票不跳票，其中到底有多少政治考量與壓力？

我們的政府，不但輕易讓一個保護力處於未知狀態的疫苗拿到緊急使用授權，甚至企圖以近乎「強迫方式」施打在民眾身上。第6輪開放20歲以上第9類對象及36歲（含）以上民眾預約登記，相較先前預約登記有不同的國外疫苗可選，這一輪只有高端可選。

大部分人嘴裡不說，但眼睛雪亮，非常清楚蔡政府獨厚高端給予「非常」待遇，才能取得緊急使用授權，但其保護力大有疑問，庶民智慧反映在疫苗施打意願調查數據中，多數民眾青睞莫德納，約占3成，其次是AZ，過半數願意打莫德納或AZ，有意願打高端者有109萬人，只願意打高端的「鐵粉」僅18萬人，占總登記人數1.36%，綠營雖然一再推銷，但比例還是個位數。

更慘的是，第6輪開放預約登記，符合資格人數約60萬人，但只有近40萬人完成預約登記，占比65%，為此指揮中心要從往下開放，讓更年輕民眾可預約。

蔡政府官員的無良與惡劣莫甚於此。不論是有意、無意甚或失誤，採購國外疫苗8月出現空窗期，正好讓高端上場，這一輪民眾除了高端，別無其他選擇；甚至有教師反映，校方以「暗示」方式要求教師施打高端，理由是開學前不會有別的疫苗可打。由於預約量不足，指揮中心就「往下開放」，讓年輕人登記，儼然非把高端推銷完不可；在下波疫苗不知何時會有的壓力下，總會有人來預約，網上譏蔡政府在「飢餓行銷」高端疫苗。

從政治正確上綱到愛台灣

對注射高端疫苗者而言，這是既不公平、更可能是一個傷害。高端保護力是未知數，甚至在未進行更大規模的三期試驗前，連安全性都不能說百分之百無虞；這些民眾把高端打進身體，這是他們的「第一劑」，接著即使有國外疫苗進來，這些「高端白老鼠」也不能再打，因為高端第二劑必須還是高端。如果高端保護力甚低，甚至沒保護力，豈不是置其生命安全於危境？這是拿民眾生命安全如兒戲！

更可悲的是：為了高端疫苗，蔡政府把台灣引領到「反智」的路上。一個缺乏科學驗證的疫苗，只因為是國產疫苗、總統率先喊出要「把手臂留給國產疫苗」，讓打高端成為「政治正確」。施打高端疫苗意願登記開始後，綠營政客紛紛表態「改打高端」，並四處行銷打高端的好處，最離譜的是：民進黨祕書長林錫耀在線上中常會說，有5位百歲人瑞登記打高端，90歲以上的有400多位。用人瑞行銷高端，除增加老人施打疫苗的死亡風險外，看不到什麼利基。

打高端疫苗已從政治正確上綱到「愛台灣」，綠營側翼、網紅、名嘴，都要替國產疫苗說好話、表態，甚至有直播主說不替老父登記打高端，就被網友出征。更讓人反胃與搖頭的是，不少呼籲大家打國產疫苗的獨派大老們，自己卻早早就打完國外疫苗；通過高端疫苗緊急使用授權的食藥署，早已全員「超打」國外疫苗。即使如此，綠營網軍還是拚命為高端撐場面，要民眾去打高端，如此反智，讓人無言。