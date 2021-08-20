編者按：

台灣的眷村，見證戰後70年歷史。

在這裡，流逝的是光陰，流傳的卻是最珍貴眷戀的記憶……

《尋覓台灣老眷村》作者繆正西，研究眷村歷史文化已有多年，本書尋覓台灣、澎湖各地共65個國軍老舊眷村的遺址，從國軍在台第一個眷村黃埔新村、空軍黑貓中隊的建國一村，到文創活化成功的馬祖新村、成為觀光勝地的彩虹眷村等，介紹起源、發展、興衰、人文與周邊環境，從北到南一一細數記載，進行歷史與故事的爬梳與介紹，並旁及部分的將官眷舍。見證國民政府軍民來台近七十年歷史，引領讀者深入理解其時代背景及動人故事。

正文開始：

位於龜山區光峰路上的「眷村故事館」，原為「陸光三村」自治會所在的「文康活動中心」。「陸光三村」乃興建於民國五十七年（西元一九六八年）三月，是座有三百九十七戶規模的陸軍眷村。

當「陸光三村」原地改建為「千禧新城」時，在地的「桃籽園文化協會」結合了居民，於民國九十二年（西元二○○三年）間，成功爭取保留了原「陸光三村自治會」的建築──「陸光三村文康活動中心」，並且使之成為該年「桃園眷村文化節」的活動場地之一。民國九十三年（西元二○○三年）三月三日，「陸光三村文康活動中心」除經桃園縣政府公告為「歷史建築」，也更進一步成了桃園地區首座「眷村故事館」。

由於，龜山區原有十座眷村（陸軍：貿易一村、陸光二村、陸光三村、精忠五村、憲光二村；聯勤：克勤新村、貿商一村、明駝一村；空軍：建國一村、建國二村）其眷村分布密度，在桃園地區僅次於中壢；因此，「眷村故事館」一開始的規劃與展示方向，就希望兼具包容性，而非僅局限於「陸光三村」一村而已。

「陸光三村文康活動中心」是座兩層的建築，大約建於民國七○年代左右；其成為「眷村故事館」的初始，亦由「桃籽園文化協會」代為經營；後來，才改由地方政府招標委辦經營。

民國一○三年（西元二○一四年）暑期，友人陪我前來，但因「眷村故事館」進入長期整修，是以失望而返。民國一○五年（西元二○一六年）寒假，我再度前來（桃園縣已經升格為直轄市層級的桃園市），才一圓心願。「眷村故事館」一進門就有個服務台，詢問親切的志工研究生後，方知已非「桃籽園文化協會」負責──因上一年度是由「銘傳大學」的建築所獲准經營，而今雖已到期，但目前還是「看守代管狀態」，僅等待桃園市政府再行招標確定後，就會進行交接。

《尋覓臺灣老眷村》。（釀出版提供）

「眷村故事館」依樓層，規劃出兩個展場空間：一樓為主題展示空間，二樓為長設展示空間。我到訪的時節，主題展示空間的展出，是食衣的主題：食的部分，以圖片展出了眷村美食、製作者的照片，並搭配有這些叔叔伯伯、媽媽們的簡介；衣的部分，以照片與實物的展示為主，實物多屬旗袍。

在參觀過程中，我發現「衣的部分」，竟有一件越南國服（形似旗袍，但一律是高開叉且屬長袖，材質為薄絲質布料；必須搭配同材質長褲穿著）排列在其中。我不知道，它究竟出自現在的「千禧新城」新服，或是原「陸光三村」的古董？若是古董，那就顯示在原「陸光三村」的時代，眷屬中應該就有越籍配偶了！

長設展示空間，是以固定的區隔，分出展示的空間，分別有書櫃與閱讀區、兒童閱讀區、日據時期公學校照片展，以及原眷戶拆下保留的紅色木質大門、舊式鈔票與自治會住戶名牌一覽表的實物展。其中，「自治會住戶名牌一覽表」，是以壓克力板製成，再依號碼插入書寫各住戶資料的名牌；它應該是「眷村故事館」的特藏品。這樣的「自治會住戶名牌一覽表」的古董，原是各眷村自治會中都有的東西，但在其他眷村博物館卻尚未得見！（待續）