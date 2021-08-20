7月30日，廈門出現零星的本土新冠病例，廈門市思明區前埔社和源泉山莊A區兩個地區成為中度風險地區進行封閉式管理，廈門全城也進入全新防疫的階段。自7月30日起至8月12日短短不到十四天裡，廈門市總共組織了七輪全民核酸檢測，當中還歷經了颱風天大暴雨和炎炎夏日的高溫曝曬，但是在民眾的配合及防疫人員辛勤的努力之下，終於在8月13日思明區兩個中度風險區正式解除封鎖並成調整為低度風險區，自此廈門市全是均為低度風險區。

這樣的「廈門速度」讓眾多在廈台灣同胞看在眼裡真的是非常感動，因為大陸政府為了人民的健康，總是可以在第一時間排查做出應有的防護措施，並在短短十四天內為了全民安全做到全城七次核酸檢測，這樣有為善治的政府，比起其他國家地區的佛系防疫，比如入境不隔離措施相比，這也是為何全世界都為大陸的防疫點讚打call的原因。

此次廈門的防疫工作的成功也讓眾多在廈台灣同胞比上大拇指，作為距離台灣最近的「副省級」城市的廈門，有超過十萬名台灣同胞在此生活發展，因此在廈門在這波零星疫情爆發之際，居住在廈門的兩岸鄉親們也第一時間於8月1日起不分你我自動組織起來。他們為表達對抗疫一線工作人員的關心關愛，以及對一線工作人員家庭支持的感謝，因此由思明區台胞愛心志願服務隊、思明區台灣青年創業輔導中心、思明區台胞驛站福祥聯誼點聯合思明區文旅局共同倡議「抗疫有我‧驛起愛吧」的倡議書，致在廈台灣同胞朋友們共同發起愛心捐贈活動。

就這樣在短短幾天之內，思明區台胞愛心志願服務隊的成員和熱心台灣同胞們，有錢出錢有力出力有物資捐物資，廈門市內台資企業和台灣鄉親也積極響應回饋社會，包含廈門啟達海峽雙創基地總經理范姜鋒帶領團隊夥伴，協同兩岸青年心家園小夥伴，作為思明台胞驛站龍山聯誼點和思明台胞愛心志願服務隊的一員，更來到了作為眾多台灣鄉親入境廈門隔離酒店的香草園酒店，一同支援這場戰「疫」。此外還有思明區台胞驛站福祥聯誼點召集人，廈門福祥禮服有限公司董事長蔡金山先生和台企珀挺機械工業（廈門）有限公司董事長廖政宗都分別捐贈慰問物資。

在隨後的幾天之內，思明區台胞愛心義工們陸續將眾多募集到的愛心物資送往區內17家入境隔離酒店，並到鄰近中度風險區域的社區周圍捐贈愛心物資，在廈台灣同胞用自己的愛心攜手一起共同為防疫，為第一線的工作人員加油打氣。就如同思明區台胞愛心志願服務隊隊長楊珊說道：「不到一天時間，我們就完成了首批物資的募捐、運輸和集結清點的流程，這是因為眾多台胞朋友們已經融入思明台胞驛站的大家庭，疫情無情人有情，我們一直都在！」也有台胞義工向筆者稱「作為一名志願者積極回應倡議參與愛心捐助活動，是致敬所有抗疫一線的守護者，也是為兩岸和衷共濟、攜手戰疫貢獻一份力量。」

作為一名台灣同胞，在元旦見證參與到瀋陽短短一周內三次全城核酸檢測的滴水不露的防控措施，再到現在見證「廈門速度」的防控措施，但當中最辛苦的還是第一線的不辭辛勞的防疫人員和義工們，更令人感動的是疫情之下廈門的兩岸同胞不分彼此有力出力有錢出錢捐贈物資，這不就是疫情之下兩岸同胞攜手互助合作最暖心的典範故事嗎？（羅鼎鈞/中國海峽研究院〈香港〉秘書長）

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