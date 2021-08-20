2020東京奧運落幕。

中國台北隊的表現令人眼前一亮，在許多項目創下「隊史最佳紀錄」，也是中國台北隊參加奧運會有史以來獎牌數量的最多的一次。

那你知道中國台北隊最擅長的運動是什麼嗎？

羽毛球？乒乓球？跆拳道？

NO～

是 棒球 ！

棒球並不是奧林匹克比賽的常設項目。

一方面，棒球大國——美國更看重美國職業棒球聯賽，不會派最強的棒球運動員備戰奧運會；另一方面，棒球僅在部分國家和地區備受追捧。所以英國倫敦奧運會和巴西里約奧運會上，我們並沒有看到棒球。

棒球作為日本的國球，東京奧運會怎麼可能放過這次機會？

於是2008年北京奧運會後，棒球時隔12年再次回歸。

可是這次棒球項目，兩岸的隊伍都沒有參賽！

因為棒球的比賽週期較長，奧運會的棒球比賽隊伍要先通過棒球資格賽，進而選出6個隊伍才能參加奧運會，兩岸的隊伍都獲得了參加最終東京奧運會的資格賽。

但由於國際上新冠肺炎形勢嚴峻，兩岸棒球隊伍都最終放棄了東京奧運會入場券的爭奪。

中國隊在2021年5月7日公告退出最終資格賽，放棄了東京奧運會入場券的爭奪。

最終，日本打敗了美國，首次贏得了奧運會棒球冠軍。

「在台灣，如果想舉辦活動聯絡大家的感情，卻不知道舉辦什麼活動，就來場棒球比賽吧！」

從7歲就開始打棒球，現在23歲還在對棒球癡迷的台灣男生克丞這樣說。

「台灣棒球比賽從國際性賽事，到兩岸比賽、城市、地區、國小、國中、大學甚至社區性質，完全就是想辦就辦的概念，比賽次數根本就數不過來。」

台灣現在最大的棒球場——桃園棒球場可容納2萬多人，而台灣最大的演唱會場地「台北小巨蛋」只能容納1.5萬人，且這樣規格的棒球場在台灣有四個。

棒球比賽可以讓寶島萬人空巷，台北市最高的建築101大樓都打出了為球隊加油的口號，導演李安為職棒開球，周傑倫在棒球場開演唱會巡演。

每當大賽來臨，無論是報紙、電視、還是網絡，所接觸到的媒體，頭條和焦點統統都與棒球有關。

不誇張地說，棒球是島內唯一能夠超越族群黨派，將人心凝聚起來的運動。

棒球明星也在台灣地區的歷史上一直扮演著「民族英雄」的角色。

7歲以前，克丞身體瘦弱總是生病。爸爸在小學就曾代表台灣地區參加了國際棒球賽事，便產生了想讓兒子通過棒球運動提高身體素質的想法。

「明明就是強迫！我小學4年級的時候每天都要跑2公里！有一次學校運動會結束後，大家都被家長接走，只有我在學校等我爸來監督我跑完2公里，還要練球，丟不好的時候會被罵，晚上回家吃完飯還要在樓下練揮棒和甩毛巾。（大哭）」

台灣棒球具有濃厚的殖民主義色彩，1895年日本佔領台灣時，將這項運動帶來了台灣，並允許台灣參加日本最高規格的甲子園比賽。

中華隊也曾與古巴、美國、日本、韓國共列為世界業餘棒壇五強之一。

棒球運動在1992年巴塞羅那奧運會上首次亮相時，彼時的中華隊獲得了銀牌，在決賽中輸給了另一個愛棒球愛得發狂的島國——古巴。

曾於1983年、1987年、1989年、2001年亞洲棒球錦標賽榮獲冠軍，1984年洛杉磯奧運（棒球作為示範賽項目）獲銅牌。2006年多哈亞運會，以全勝戰績，獲得金牌。

上世紀七十年代，台灣棒球號稱「拿不完的冠軍」。

台灣的學生棒球的發展也是令人矚目，長期稱霸世界少棒大賽，從1969年到1996年為止，台灣少棒隊總共拿到十七次冠軍頭銜。

克丞從小在父親的嚴厲教導下，把棒球視作痛苦的來源。重複的動作、乏味的練習，打棒球不過是被冠上最實際的意義——增強體力。

但是在中學第一次參加過棒球比賽之後，感受到了團隊的合作，奔跑的目的，這一切才變得有趣了起來。

隊友的陪伴、輸贏的爭奪，都讓打棒球的日子忘記了暴曬和炎熱，變得閃閃發光起來。

「大二時，參加軟式大專聯賽，整隊只有我一個投手，為了想跟隊友一起打進複賽，我連續兩場比賽完投。

還記得那天比賽是一大早，這場比賽攸關能不能進到下一輪。所有人都非常緊張，我也是。

當比賽進行到最後一局時，我的手已經舉不起來，指尖也因為用力的扣球而起水泡。全身極度的疲憊的情況下，我還是走上投手丘，因為我知道隊友都在等我完成比賽，拿下勝利。

在拿下兩出局後，我被打出一支安打。我知道我的體力可能只夠再面對一位打者，我轉身看見自己的隊友大聲幫我加油。

不要只想著贏，要想不能輸！

我看向捕手要的目標，抬腳、跨步、揮臂。

兩個好球，沒有壞球。

在最後一個打席我成功三振了對手。

此刻，我明白了電影《KANO》中的吳明捷。或許那時自己也是一顆被定了釘子的木瓜樹。沒有退路的木瓜樹，一定會長出肥美的瓜果。

我興奮的在投手丘上大吼，所有隊友一起衝上來抱住我。

投手站在投手丘是孤獨的，但是背後卻有一群人相挺，無條件的信任和支持，我想這就是團隊之所以能成功的地方。

那個時候，我就偷偷做下『我要一直一直打棒球』的決定。」

棒球作為寶島台灣當仁不讓的第一運動，擁有同樣走過30年歷程的中華職棒。

中華職業棒球大聯盟（Chinese Professional Baseball League，下文稱為CPBL），簡稱中華職棒、中職，是台灣地區最早成立的職業運動聯盟。

這個全台灣最頂級的職業體育賽事目前擁有5支球隊，分別是統一7-ELEVEn獅、中信兄弟、富邦悍將、樂天桃猿、味全龍。

97年，當台灣棒球剛進入「全盛時期」，CPBL暴發了球員簽賭、放水打假球等事件。之後，此類假賭黑事件的頻發，備受民眾的詬病，導致資本退出、比賽質量下降、球隊運營出現問題。

目前，台灣棒球因為球團各有特色，多元發展商品走向，以及中華職棒修改規定、逐漸提升球員薪資，使得台灣棒球走出當初的陰霾，重新受到民眾喜愛。

棒球在大陸是一個小眾項目，被長期邊緣化。

因為對場地要求較高，棒球項目的普及度不高，大多數人和棒球的關聯也僅限於購買棒球帽和棒球服的程度。

或許很少有人知道，棒球其實是國內繼足籃排之後，第四個擁有全國聯賽的體育項目。

2002年第一屆中國棒球聯賽正式開啟。

2007年美國棒球大聯盟MLB入駐北京，興建棒球發展中心，開啟了「十年養成計劃」。

2008年北京奧運會，作為東道主首次參賽的中國隊，面對中國台北隊，經歷4個半小時的苦戰，最終在第12局下半狂得5分，8-7逆轉戰勝對手取得棒球奧運比賽的首勝。

2009年WBC世界棒球經典賽迎來歷史性首勝，那時幾乎所有人都認為——中國棒球的春天可能真的來了。

之後等來的，卻是奧運會取消棒球項目，國家給予棒球隊培訓的經費開始急劇減少。

這對中國棒球剛剛充滿希望的棒球運動員來說，無疑是致命的打擊。

曾經在YouTube上看U18棒球錦標賽中日大戰，有日本網友評價「中國棒球隊實力不弱，或許是時機還未到。」

2017年，克丞應大陸邀請參加了海青杯兩岸棒球友誼賽。

「我去到兩岸青年交流打比賽前，爸爸還特意囑咐我不要在大陸亂講話。但是到了那邊發現大家都會主動跟我們聊天，就算比完賽了，晚上也會粘在一起，到對方的房間打遊戲。我們一起談棒球相關的事，彼此沒有隔閡。」

在大陸和對岸的同學一起打球時，大陸同學對待棒球的態度讓自己覺得意外。

「他們非常珍惜每一次打擊、守備、投球的機會。也許是因為在台灣，打棒球是非常普遍的，比賽時我們是會比較輕鬆的氛圍。但是大陸同學會因為一次打擊不到位而懊惱很久。」

早在2009年，大陸球隊就利用冬季到台灣移地訓練，也隨之有一些兩岸友誼賽的活動。

從2012年的嘉藥杯，兩岸棒球正式比賽的開始。

2017年4月，清華北大雲集海峽兩岸17支高校棒球隊，近500名兩岸「棒球英豪」，舉辦了規模最大的兩岸青年學生比賽交流活動——第一屆CSSBL海峽兩岸學生棒球聯賽。

棒球聯賽是兩岸青年交流的指標性活動，促進了兩岸青年互動不斷向前邁進。

近年來，台灣更有許多棒球從業人員跨越海峽，前往對岸擔任教練，普及現代棒球觀念。

克丞也會有想要來大陸做少兒俱樂部棒球教練的想法。

「其實在第一次來大陸參加比賽時，就有想過說不定可以來大陸練球。我自己是非常喜歡棒球，從小到大也接受過非常多的訓練，也在大學有修習教育學課程，在職棒球團的夏令營和大學的球隊都擔任教練的職務。哪裡有人想學棒球，我就會想貢獻自己的所學，可以培養更多人喜歡這項運動。盡量避免他們因為受傷而無法完成自己的夢想。」

棒球的價值就是在這裡吧。

不！

是運動的價值，競技體育的價值。

對手永遠是自己，不一定拿了獎牌才會贏家。能堅持自己的熱愛，持續將自己的熱愛轉化成社會價值，才是人生的榮耀時刻。

所有為運動事業付出和奉獻的人，不僅僅給我們帶來了榮光，更感謝運動選手為我們普通人帶來的精神力量。

棒球對於大陸而言，距離真正落實體教結合，還有很遠的路需要走，棒球文化的養成，也絕非一朝一夕。

如何讓棒球成為大陸人喜歡的運動，如何借鑒對岸聯盟發展的經驗和教訓，需要所有人思考。（毛毛、克丞）

（本文來源：柚子鋪台灣交換生服務公眾號）