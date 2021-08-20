美國副國務卿雪蔓8月14日致電立陶宛外長藍斯柏吉斯，表示立陶宛因與台灣發展關係而面臨中共脅迫，美方將與立陶宛站在一起，團結一致。我外交部回應稱，感謝美國展現全球民主陣營領袖風範，並在民主國家面對專制政體脅迫時，公開且堅定表達支持。

其實雪蔓講的話，分明是避重就輕，真正要傳達給立陶宛的訊息盡在不言中。我外交部表示感謝，顯然是會錯意。立陶宛同意台灣在其首都設立代表處，引起中共強烈反彈。關鍵並不是設立代表處，而是代表處以「台灣」為名，極具台獨意識，使中共無法忍受。因此不但召回駐立陶宛大使，也要求立陶宛同樣地召回大使。

事實上，立陶宛加強與台灣往來，同意台灣設處，著眼點並不在台灣，而是利用美國近來抗中行動興起，刻意搭順風車，利用台灣問題刺激中共，以爭取美國的好感。立陶宛真正擔心的是其近鄰俄羅斯的直接威脅。由於二戰後立陶宛曾遭蘇聯統治，餘悸猶存。自己又無力自保，只能盼望北約組織協助。因此必須拉攏對北約有主導權的美國。

雪蔓與藍斯柏吉斯通話，主要目的是告訴立陶宛，美國了解立陶宛與台灣往來的真正用意，也保證將繼續用北約來維護立陶宛的安全。對於立陶宛同意台灣設處，美國表示支持，因為台灣也在美國及歐洲其他國家設立代表處，不足為奇。

但是立陶宛同意台灣代表處以「台灣」為名，並不是美國關切的重點。對於中共的反制舉動，還是由立陶宛自行斟酌如何處理。立陶宛既然已經得到美國的安全保證，恐怕將在對台事務上軟化立場，以避免與中共決裂，在俄羅斯之外另樹強敵。畢竟中共為世界第二大經濟體，又是聯合國安理會常任理事國，在國際政治及經濟上的地位不容置疑。立陶宛與中共交惡，只有壞處沒有好處。

召回大使只是暫時性措施，並不是就此定案。未來的發展，有幾種可能。包括斷交、降為代辦級外交關係、大使回任繼續維持大使級外交關係。依往例判斷，中共因此事而決定與立陶宛斷交的可能性極微，因為立陶宛並不是與台灣建交。

降為代辦級外交關係對雙方並無益處，但是若雙方互不讓步，可能被迫如此。比較圓融，也很有可能的情形，是立陶宛態度軟化，同意台灣設立代表處，但是比照其他國家，改以「台北代表處」為名，中共與立陶宛雙方各退一步，回復大使級外交關係。

我外交部必須認清事實，密切掌握相關動向，及早做好心理準備，以免屆時措手不及，不知所措。

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