阿富汗局勢大亂，外界質疑美國對盟友的承諾不可信賴，美國總統拜登18日接受專訪表示，台灣、南韓、北約有根本上差異，美國與這些實體達成的協議不在於當地發生的內戰，而是基於當地有團結的政府試圖阻止壞人對他們做壞事。

歷史失憶症是全球政客的通病。阿富汗內戰的始作俑者，正是美國。美國與南韓的「協議」是在朝鮮半島「內戰」後達成的。國家安全顧問蘇利文所謂美國對台灣「神聖不可侵犯且會落實」的「承諾」，則是中止了與台灣的共同防禦「協議」後才做出的。北大西洋公約有「集體防禦」的承諾，台灣協議全無，如何類比？如何可信？

彷彿唱雙簧，拜登接受專訪後，國務院立即重申一中政策。發言人普萊斯老調重彈:「美國將持續支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題，美國敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟壓力，要和台灣進行有意義對話。」

普萊斯或許不記得也不願記得，好長一段時間裡，中美關係水乳交融，海峽兩岸經貿文化旅遊交流，也日益熱絡。兩岸咸認「和平共存、和平競爭、和平統一」是解決兩岸議題最佳也最有可能的途徑，有意義的對話也持續進行中。如今，中美衝突頻臨戰爭，台灣不知是主動還是被動地拋棄了兩岸原有共識，依附美國保護，這一切一切，始作俑者又是誰？

用戰爭手段履行的承諾，只會招致更多的戰爭。台灣不要戰爭，兩岸中國人也有智慧和平解決爭議，美國何不停止無謂的挑釁、挑撥和挑逗？

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