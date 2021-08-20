拜登總統喊話，阿富汗和台灣、南韓與北約盟國具有根本差異。美國與這些實體達成協議的基礎，不是這些國家內部發生內戰，而是當地有個團結政府，試圖阻止壞人對其有所傷害。

拜登總統先生，您講話讓人難以置信，因為當年「斷交」、「廢約」與「撤軍」是美國出賣我們，曾經承諾北京並且亦實際執行過之條件。如今既然宣稱有所協議，請問協議在那裡？

總統先生，人無信不立，您雖然公開發言對台灣表達善意，但若對照華盛頓與北京所簽訂公報，以及同盟國在二次大戰所共同發表各項宣言，您應該理解台海兩岸政治矛盾與軍事對峙，其實是內戰仍然延續，而不是您所刻意視而不見、故意曲解的歷史。

總統先生請您仔細傾聽，台灣沒有權利要求美國去參與任何本身不願意，同時也沒有必要的戰爭；但台北亦有權利去拒絕充當華盛頓與北京鬥爭的棋子，更不願意成為雙方暗盤交易的籌碼。

在貴我雙方尚具有協防條約年代，冷戰高峰時期八二三金門炮戰，顯現出華盛頓對於台澎防衛究竟有多少誠意，如今相對上並無白紙黑字明文協議，您要我如何才能相信？

總統先生，如今關鍵不是在於美國能否採取行動，而是華盛頓能否撐得下去？與其始亂終棄，還不如誠心正意維持穩定和平。美國有本錢玩弄大國政治縱橫捭闔權謀遊戲，我們可不願傻傻地為他人賠上人民的身家性命。

我不管別人信不信，您沒拿出牛肉，告訴我協議在那裡，我就是不相信您！

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