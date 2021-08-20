隨著美軍棄守阿富汗政治發酵，讓民進黨陷入集體焦慮。蔡英文談阿富汗變天，政治高喊「我們靠自己」！這一喊讓所有人瞬間崩潰，台股反應最為強烈，直接一日重挫450.87點。難道蔡英文只會靠嘴壯闊台灣？

美國內部棄台聲音早已不是秘密，只有民進黨政客不願接受，拚命政治洗腦選民不能看衰台灣。現在隨著美國撤軍阿富汗，直接暴露出民進黨政客的謊話連篇。回看民進黨吳怡農當初一句「壯闊台灣」的政治激情，後來卻為了討好年輕選票，又提出荒謬矛盾的「在家當兵」。

「好男不當兵 好鐵不打釘」錯誤觀念成為年輕人的主流，加上政治人物的推波助瀾，結果讓我們淪落只能全看美國臉色的窘況。最為可笑的是讓全民陷入爭論美軍會不會來？會不會棄守台灣？現在突兀地高喊「我們靠自己」，蔡英文到底清不清楚自己三軍統帥的職責？

不仔細思考整體兵役制度的公平性，若繼續不當迎合年輕選票錯誤政治思維，相信光靠出一張嘴隨意壯闊的政治挑釁，只是加速美國「現實主義」高漲下棄台輿論的發酵。

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