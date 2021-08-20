對於長期居住在大陸地區的台商與台灣人而言，近年來大家都有一個明顯的感受，就是發現大陸人民對台灣執政當局、乃至對台灣人反感與仇視、敵視心態已日益增長、加重。提到台灣，心中的不滿情緒很容易脫口而出，毫無保留的宣洩出來，這是十年、甚至五年前沒有的現象，值得我們重視。

回顧兩岸人民開始探親、交流、合作，兩岸政府開始接觸、談判、協商，34年來的變化，真的有很大的起伏與波折。台灣從當年大陸人民人人稱羨、嚮往、學習的對象，已經一落千丈，雖然還不至於淪落到有如「過街老鼠、人人喊打」的地步，但是許多負面評價與仇恨言論則已公開顯露，應是不爭的事實。

究其原因，主要由於大陸當局在這34年中處心積慮，專注於國家建設，全力拚經濟的結果，大陸的發展獲得空前巨大的進步與成就，使得人民生活水準與國民所得大幅提升，綜合國力直逼美國，已然躋身國際強權之列，擺脫近代以來中國長期積弱不振、任人宰割的悲劇形象。影響所及，中國人的民族自信得以建立，中國人不再仰人鼻息，足以挺著胸膛向列強說不，因為中國人不吃這一套。

相對於大陸滄海桑田的巨變，台灣在這34年中幾乎原地踏步的停滯，就真的令人有乏善可陳的尷尬。台灣區區一地的GDP從1990年代初能佔比大陸45%幾近半壁江山的輝煌，到現在卻只佔比不及4%的無足輕重地位，台灣的沒落與墮落，由此可見。

然而，猶有甚者，台灣人不但不知自我反省，反而一如既往，擺出驕傲與醜陋的面目，不屑且無視大陸的進步，毫無見賢思齊的謙虛，仍然嫌棄厭惡大陸人民的不文明、沒文化，大陸體制的威權獨裁，反正逢中必反，口出惡言，完全罔顧台灣每年在兩岸貿易中淨賺大陸高達一千餘億美元的事實。請問這種鳥氣誰吞得下？

大陸人民原本對台灣人普遍抱持強烈骨肉同胞的善意，還以「台灣最美麗的風景是人」給予高度肯定與讚揚，如今是台灣人自己的惡形惡狀，逼得大陸人民反台、仇台之風油然而生，最近發生在台灣藝人小Ｓ身上的事，就是大陸人民反台心態具體而微的自然反射。至於近日阿富汗情勢的迅速淪陷，更是台灣人的警惕，不可不審慎處理兩岸關係，否則大禍臨頭就來不及了。

同時，自從去年疫情發生以來，台灣執政當局對大陸的鄙視、辱罵，毫不掩飾的表露，至今行政院長蘇貞昌還口必稱「武漢肺炎」，防疫指揮官陳時中還充滿敵意、大言不慚的公開發出反科學的狂言：「凡是大陸要的，我們都不要」，如此瞧不起大陸防疫積極有效的作為，極不妥當。但是台灣不普篩、不封城、不建方艙醫院的結果，導致台灣枉死近千人之多，為「傲慢與偏見」這句話做了最好的註解，那近千人的生命就不是命了嗎？

在大陸的台商都知道，大家天天期盼蔡英文、蘇貞昌、陳時中最好閉口不要講話，否則他們一開口，就越增大陸人民對台灣的反感，反台聲浪就日益高漲，倒楣的就是在大陸為台灣打拚的台商，因此難免心生「懷璧其罪」的感嘆。

以台灣今日的處境，應是要化敵為友，才能得道多助，維持長期穩定的生存發展。如果反其道而行之，則自作孽不可活，其中的差別何以道里計？是以，如何化解大陸的反台心態，就要從我們自己做起，凡事就事論事，不存偏見，不帶傲慢情緒，應是最起碼的待人處事之道，台灣人能做到嗎？我們期待願意看到這樣的改變。

（作者為國立高雄科技大學前校長）

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