阿富汗政權易主餘波盪漾，機場影片揭露後引來國人惴惴不安。有堅信美國必會不離不棄者，有擔憂舊事重演者，擁抱祖國情懷喜迎王師心態者也大有人在。眾人雖想法不一卻也隱然形成共識──台灣不可能永遠維持現狀。

主流輿論都在討論台灣是不是阿富汗2.0？卻是一個假議題，兩者除了同樣處在地緣惡劣的四戰之地可相比擬外，其他條件大不相同。

真正該擔心的是中共會不會是塔利班？但顯然也不會是。

中共統治下的大陸，確實有過一段殘酷無比的政治黑暗期，是連中共自己都承認的失敗時期。

生聚教訓後的中共，早在改革開放後成熟蛻變，經濟發展有目共睹，治下民間思想活力也與塔利班的反世俗的極端宗教思維大相逕庭。

縱然如此，中共仍不完美，這反映在無法讓台灣人心悅誠服的接納上，留待時間考驗。

台灣當以阿富汗政府軍故事為鑒。其失敗並非偶然，一是不得民心，否則塔利班不可能短短數日傳檄而定；二是政治腐敗，否則總統不會捲款而逃；三是不思自主，否則不會美軍一走統治就告崩潰。

儘管蔡英文總統事後說：「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項。」但執政以來一味親美仇中的政治路線，正一步步摧毀歷任總統辛苦維持的自主空間，讓台灣已是「自保不足，自主不能」。

三大敗因台灣已有其一，不思自主的凶兆國人不應視而不見。而不得民心與政治腐敗往往互為因果，越近任期末期越是巧取豪奪，媒體輿論實應嚴加監督，切莫自甘墮落，反陷國家於危難。

阿富汗殷鑑不遠，台灣沒有僥倖的本錢，何況陸台兩方實力對比，不比塔利班對上政府軍來得樂觀。

面對一個比塔利班強上百倍不止的對手，需要的是智取而非力搏。

如果蔡總統所謂的不依賴別人保護，是單指台灣應自我充實武力防衛能力，顯然是落入力搏的陷阱而不知。與對岸作軍備對抗是最不智也最不利我方的框架。

重回雙方曾經的談判基礎──九二共識，才是台灣最有機會以小搏大的智取之道。

阿富汗政府軍的失敗絕不是因為武力不如塔利班，而是不懂得運用統戰弭平軍閥。而台灣捨現成的「統戰利器」不用，而選擇對岸最有利的軍備對抗框架，只怕會比阿富汗政府軍的結局下場淒涼萬分。

（作者為自由撰稿人）

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