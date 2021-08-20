1997年4月底至5月初，我參加公證學會大陸地區參訪團赴北京及上海參訪，這是1995年6月14日海協會因李登輝總統訪美，10月9日在康乃爾大學演講，推遲與海基會協商之後，首次有海基會高層赴大陸訪問。

1996年3月李登輝先生競選直選總統，大陸在基隆、高雄港外海域各射兩枚導彈，兩岸關係惡化。1997年4月底，我以公正協會大陸地區參訪團顧問的名義前往大陸訪問，重啟兩岸關係破冰之旅，經大陸黨政有關部門的同意，是兩岸關係逐漸趨於緩和的重要指標。

4月29日下午6時，我方公證學會大陸地區參訪團在吳啟賢團長率領下，與海協會唐樹備常務副會長，張金城秘書長，李亞飛副秘書長，周寧副主任在北京飯店會面。

唐樹備常務副會長當時對兩岸文書驗證功能有高度的肯定，他強調大陸方面送往台灣的公證書達17萬餘件，台灣送往大陸的公證書也達4萬餘件，兩岸約20餘萬人民的權益受到保護，這是1993年「汪辜會談」達成四項協議以來，兩岸交流最具成效的一環。但他非常關切海協會理事，貿促會會長郭東坡訪台被拒一事。

我的答覆是郭東坡會長訪台案，是因主辦單位作業不及所致，並非拒絕其入境，海基會從未表示反對的意見。

此時我向唐常務副會長建議，希望依照1995年5月兩會在台北會談的共識，請海協會劉剛奇副秘書長率大陸文教訪問團來台訪問，並進一步推動兩會董（理）監事互訪活動。但唐常務副會長對劉剛奇副秘書長及董（理）監事未正面答覆。但對廈門市張宗緒副市長原於1995年應海基會邀請來台訪問事，希望我方大力促成。

關於兩岸共同合作打擊犯罪，唐樹備常務副會長強調大陸對打擊犯罪甚為重視，並口頭同意未來遣返兩岸嫌疑犯，將循互會與個案方式解決。他質疑我方「刻意」滯留大陸劫機犯的做法，並詢問我方對劉善終案處理的方式。

我的答覆是有關兩岸打擊販毒、槍械走私、偽造貨幣、經濟犯罪等犯罪，我方曾向大陸提出94名通緝犯名單及相關情資，但未獲大陸方面積極正面的處理。而大陸要求協助遣返的8名通緝犯，我方已送回7名。另希望大陸方面能配合處理有關劉善忠遣返案，我方近期內將去函說明處理方式。

關於我方朝野國發會在台灣內部協商共識的部分，唐樹備常務副會長認為我國發會的共識缺乏誠意，「戒急用忍」的經貿政策是開倒車的做法。

我的答覆是：國發會在凝聚朝野三黨對兩岸關係共識部分值得肯定，會中將台灣與大陸關係定位為「兩岸關係」，而非「國際關係」或準「國際關係」是十分不容易的。國民黨一向主張兩岸良性的互動關係，但在大陸「冷處理」的政治氣氛下，我政府施政必須兼顧民意，採取較為謹慎的做法。未來兩會應多交流，藉由溝通化解彼此的疑與誤解。

有關兩會恢復協商事，唐樹備副會長表示恢復兩會協商‘必須獲得大陸高層同意，海協會並未反對，但前提是台灣在行動上必須回到「一個中國」的立場。唐樹備並對未能完成兩岸劫機犯遺返等的三項協議的簽署，表達了個人強烈的遺憾。

對於兩岸論壇事，我表示推動兩岸（民間）論壇是我朝野國發會共識，我方推動兩岸論壇是建設性的、積極性的、也是善意的，希望大陸方面給予正面的回應。我並強調該論壇不會取代海基會與海協會原有的功能.

有關一個中國的問題，我表示去年9月，唐先生在美國發表台灣必須放棄「元首外交」、「雙重承認」、停止購買「高科技武器」以及推動加入「聯合國活動」，作為恢復兩會協商的前置條件，我方是無法接受的。大陸持續打壓台灣國際空間的做法，造成兩岸外交戰場上的零和遊戲，是毫無意義。

唐樹備常務副會長說：所謂「四條件」說是香港文匯報的誤傳，本人在美國的講話仍要以台協出版的文件集為依據。大陸對「一個中國的原則」的立場並未改變，台灣應重視「江八點」的主張。具體而言大陸對「一個中國的原則」看法有三：一、在外交上中共對外堅稱「一個中國」就是「中華人民共和國」，台灣方面也有其自已的主張。二、在兩岸關係上，台灣是中國的一部分，中國的領土不可分割。三、在兩會交流方面，因同屬民間性質，希望避免觸及「一個中國」的政治涵意，1992年雙方就兩會間有關「一個中國原則」各自表述的共識仍然有效。江八點主張在「一個中國」的前提下，兩岸宜就結束敵對狀態進行協商，共同維護中國主權，既無誰吃掉誰的想法，也無壓迫台灣之意。

我向唐樹備常務副會長詢問，有關國台辦主任王兆國說：「從未表示台灣是中華人民國國一部分」的看法，因去年9月初，王兆國先生會見我立法委員高惠宇時，曾提及「江八點」，雖強調台灣是中國的一部分，但從未言明台灣即是「中華人民共和國」的一部分，值得台灣注意。同年9月24日國台辦張銘清局長言及所謂「一個中國則」，並非強迫台灣必須接受「中華人民共和國」。今年元月初海協會汪道涵會長，在美國華盛頓演講，也有相同的說法，這些信息是否真實？

唐樹備答覆：個人的說法，不應引以為據，有關「一個中國」的提法，仍應以「江八點」為準。

在一小時的會談中，我們溝通、澄清了許多問題，但也能看出雙方對有些問題是有歧見的，但會面總比不會面好。當前兩岸關係惡化，如何緩和？我當局應對恢復兩岸兩會進行建設性的對話，是最重要的考量。如何去做，要考慮雙方可能達到妥協的最大公約數。

目前大陸對台政策仍以「和平統一」為主軸，也未關上大門。習近平總書記在中共紀念建黨百年大會上講話，回歸「一個中國原則與九二共識」，前面是「政策」，後面是共識。「九二共識」是事務性談判的共識，是兩會在事務性談判中，雙方雖均堅持一個中國原則，以口頭申明方式表達，而我方的「一個中國原則」是根據國統綱領及「一個中國」解釋文。但兩會事務性會談，不涉及「一個中國原則」的政治涵義。

民進黨政府是否可考慮在國民黨主席選舉後，召開朝野各黨參與的國是會議，凝聚台灣內部共識，提出可行的論述。為台灣免除戰亂，追求兩岸和平發展。事在人為，但不為則永無進展與希望。（作者為前海基會副祕書長）