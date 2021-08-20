由於民眾對接種高端疫苗的意願不足、預約情況不理想，中央流行疫情指揮中心一再放寬施打年齡、延長預約時間，還透過各種行政手段催打，甚至積極釋放各種利多，就是想要拉抬高端的行情，看看可不可以提升打氣。

近期，指揮中心開放20至35歲的民眾可預約高端，且登記時間延長至20日中午；國民黨立委洪孟楷在臉書上披露，中華郵政在以最速件發出的對內勞安通報裡，公開「鼓勵同仁」趕快完成高端的預約登記。這是高端列入公費施打對象以來，中華郵政第2次對內發布類似的通報信，可見催打心之急切。

此外，疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露，未來將與美國談判疫苗雙邊認證，我方會爭取高端疫苗列入認證範圍。在高端這波登記截止前發布這樣的訊息，陳時中的司馬昭之心，路人皆知。問題是，他的這番話全是「未來」、「爭取」這類虛浮不肯定的用語。試想，美國的Novavax疫苗都曾因製造過程出現品質不穩的瑕疵，遭到美國政府下令停止製造，美國現在會把高端疫苗列入認證範圍？騙誰啦！

人民眼睛是雪亮的，就是不想打高端，蔡政府不要再逼大家了！

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