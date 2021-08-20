美國總統拜登8月18日接受美國廣播公司新聞網獨家專訪時表示，阿富汗和台灣、南韓與北約不同，美國信守每一個承諾，若有人侵略北約盟國，美國會採取行動，對日本、南韓和台灣也是。

拜登把台灣列入固然可喜，但是好像忘了一些事實。

第一，北約本來就是軍事同盟，有具體條約規範。北約盟國不但都與美國有外交關係，而且若干盟國還有美國駐軍。盟國遭到入侵，美國採取行動是理所當然。

第二，日本也有美國駐軍。並與美國有「美日安保條約」，明文規定任何一方受到侵略，另一方當出兵協助。

第三，南韓不但與美國有外交關係，也有駐韓美軍，甚至部署薩德飛彈，軍事同盟無庸置疑。

台灣呢？美國不但與台灣沒有外交關係，甚至根本不承認台灣是一個國家，只有一項不是國際條約的國內法《台灣關係法》，規定美國政府應該如何與台灣進行「非官方」往來，更遑論美軍駐台！即使美國向台灣出售軍品武器，那也是讓台灣用來自我防衛。從來沒有任何法定文件規定台灣有事，美國必須如何因應。

拜登說阿富汗是內戰，難道也忘了兩岸對峙，正是中國內戰造成的嗎？

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