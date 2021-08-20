拜讀呂秋遠先生拿1949年的中華民國當2021年阿富汗前車之鑑說法。雖說看到作者大名就未看先猜，肯定是為了藉機將國民黨罵個狗血淋頭。

果然不出所料，不過就是將那些早已汗牛充棟的國共戰史書籍，信手拿一本幫忙民眾複習，倒也沒有獨到史觀。唯一可取的是文中多次提到中華民國，猜想這應該是呂先生第一次寫這麼多次中華民國四字，說是壯舉並不為過。

想當然爾，呂先生絕不是為了證明中華民國存在，而多次提到中華民國。真正的動機，說穿了就是拿中華民國消費國民黨。

總之效果是達到了，但是一個堂堂正正的中華民國國民，不斷拿著自己國家的名字戲謔式的當符號運用，不知是自以為神不知鬼不覺，還是心中根本沒有國家？如此思維，又與那些文中痛批的投共叛國者何異？那些人心中不也沒有中華民國嗎？

呂先生不斷地將國民黨與中華民國二者劃上等號，可謂用心良苦，也是文中唯一值得慶慰之事，畢竟承認兩者密不可分的歷史事實，某種程度也是尊重歷史。

但呂先生想把時間定格到1949年，好像來到台灣之後的國民黨與中華民國不存在的用心，跟對岸的共產黨有何兩樣？難道現在總統蔡英文的政權法統不是承襲自你心中萬惡的兩蔣國民黨嗎？

國民黨在1949年的失敗，已經得到應有的教訓。可偏偏呂先生寧願監督1949年的中華民國執政黨，也不願監督2021年的中華民國執政黨，難不成是呂先生思想倒退72年，2021年的執政黨已經罵不得，比72年前的訓政時期還要威權百倍了？

把中華民國罵到臭頭，並不會讓蔡總統想到阿富汗總統的狼狽樣還睡得著。呂先生何不如多花點時間為蔡政府擦脂抹粉，說不定可換到松山機場軍機的專屬座位。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※