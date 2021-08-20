疫情發生至今，不論是政府或是民間，大家都期望能戰勝疫情。而讓大家能夠在疫情下維持基本的生活，除了有全民的配合外，更有一群辛勞的防疫人員，從疫情發生時便奮戰至今。

在疫情期間，也能從新聞媒體上看到有些民眾悶壞了，情緒不佳，做出了某些不當的舉動，如毆打醫護、堅持不戴口罩、違規群聚……等，而處理這些問題的通常都是警察人員。警察在這次疫情中扮演了重要的角色，不止維護治安，執行法律，同時也是辛苦的防疫人員，他們在這次疫情的任務及角色，值得關注。

警察除了平常的勤務外，還需要執行防疫的任務，如未戴口罩之舉發、疫調電子足跡，還有其它違反防疫規定之舉發和勸離。相信絕大多數的警察都是相當認真的執行這些疫情間額外的勤務，但可以從警察執行這些防疫期間額外的任務中，觀察到一些隱憂和爭議，如疫調電子足跡的權限。在疫情過去之後，這些爭議可能就會浮出檯面，使得警察人員要面臨責任追究與訟累。

此外，在警察執行防疫任務時，若有著「不通情理」的取締，在新聞報導後，便會被各界批評；但若太過「體諒」，而疏於防疫任務之取締執法，一旦有民眾投訴或者經媒體報導，執行勤務的警察又可能會被懲處。這些在執行上級所交付任務的警察，卻沒有被真正的保障相關權益，未來疫情結束或趨緩後，若這些曾經被舉發或處罰的民眾提告，相對「弱勢」的警察如何面對，可能也是下一波的社會議題。

對於警察現階段執行防疫勤務，可能讓民眾有些疑慮。這些措施究竟合不合理，個人有些看法：

1. 疫情期間，有許多規定都是中央疫情指揮中心發布的，而警察許多防疫勤務，也是依中央疫情指揮中心指示而辦理，很多民眾對於相關規定卻懷疑是否於法有據？而中央疫情指揮中心始終跟民眾表示，依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》指揮官得實施必要的應變措施與處置。一年來，很多民眾都認為這些措施是合理的，但有些措施也開始讓民眾認為這些措施真的沒違憲嗎？看似一條防疫優先的特別條例，將許多不合理的措施也變得合理化。但疫情後，若有提請行政訴訟或者是大法官釋憲時，如結果是政府敗訴，或者是被認為有違憲時，第一線執勤的員警是否能受到保障呢？許多目前被認為是違規的舉動都是由警察處理居多，到時警政署能承受得了民情壓力嗎？在未來發現任務有相關疑慮時，制定政策者應該要負起責任，不要讓第一線執勤防疫任務的員警因為要平息民情壓力而扛責。

2. 未戴口罩的舉發，不管是由警察開立舉發單或者是由民眾檢舉，是否裁罰還是會由衛生局認定。而且警察開立舉發單的法源依據究竟在哪？警察根本不該擔任防疫舉發工作，衛生單位本應該要自行處理，讓警察執行開立防疫舉發單的角色，無非是讓警察承受民情壓力，當有問題見報後，衛生單位再說明經認定「不裁罰」。建議衛生單位聘僱安心上工人員並搭配衛生單位內部人員來負責此任務。目前民眾普遍認為舉發未戴口罩需打110，這習慣改變不易但能夠改成當警察勤務中心接到通知後，則轉知衛生單位，由衛生單位負責前往現場察看狀況再行開立舉發單，這樣能夠減少不近人情或疏於防疫的問題發生。

警察在民眾心中是有公權力的象徵，所以政府單位也認為讓警察負責防疫相關舉發是有效的，若全部統整起來，第一線的警察勤務量就變得更加繁重。在疫情間，警察在疫情下執行的防疫勤務，更應該是要著重在於防治醫療暴力或者是在疫情間的違法事項，而不是投入許多心力在抓未戴口罩的民眾或者是在市場、夜市勸導民眾戴口罩等其他不屬於警察的勤務。

疫情席捲而來，每位民眾都希望疫情能早日過去，雖然現階段大家的生活可能有受影響，甚至因為現階段疫苗不足的問題，也擔心自己是否能打到疫苗，而情緒變得相對緊張。但對於第一線付出的防疫人員，大家多一點尊重，才能夠在疫苗普及前，不讓防疫最前線崩盤。

（作者為大九學堂二期學員、高雄市青年事務委員會委員）

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