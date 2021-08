8月15日,隨著阿富汗塔利班(以下簡稱「阿塔」,有別於巴基斯坦塔利班的「巴塔」)部隊節節進逼首都,總統加尼出逃,政權和平轉移到阿塔手中。諷刺的是,美國總統拜登4月宣布從5月開始撤出阿富汗,預計到911前完全撤出。不料時間未到,美國僑民已經被迫倉皇撤出。

美國在2001年以反恐名義進入阿富汗,推翻當時的阿塔執政,扶植親美政權上台。10年後剿滅了恐怖襲擊的主謀賓拉登,但仍持續協助政府軍打擊阿塔。然而前後20年,投入無數人力物力財力,在嚴重拖垮國力的阿富汗戰場幾乎是一無所獲,狼狽離開,留下滿目瘡痍、亟待建設與重生的土地。

反之,拜不得人心的貪腐政權所賜,20年生聚教訓的阿塔,重掌政權後一改過往形象,宣布了多項和平、包容、世俗化的政策,其中又以放棄毒品財源與承認女性地位令人矚目。阿塔重返首都前,與中國、俄羅斯都有默契,會加強區域的基礎建設與經濟合作,重建嶄新的阿富汗。

如果阿塔日後履行承諾,並與周遭的中、俄、伊朗、巴基斯坦形成更緊密的經濟互動,那麼20年美國等海上霸權所帶來的戰亂就將遠去,歐亞大陸的文明活力得以重生。倘真如此,海權勢力消退,陸權地位躍升,那麼815阿塔重返執政,就會是個值得大書特書的日子。

海陸權勢力消長,還有兩個815不得遺忘。

1945年8月15日,日本投降,標誌著困擾歐亞大陸幾十年的世界大戰告終。從殺戮中劫後餘生的歐亞諸國開始休養生息,也標誌著美國海上霸權的開始。

戰後,工業實力超強的美國以布列登森林會議建立的金本位體系,將美元與黃金以1盎司35美元綁定,逐漸開展全球經濟的新秩序。然而,美國介入韓戰與越戰造成財政大量失血;相反地,維持固定匯率的歐亞各國則逐漸賺取美元外匯,進而大量換成黃金,造成美國黃金儲備銳減,美國逐漸喪失承諾兌換黃金的能力。

於是,1971年8月15日,在面對通膨與失業率節節高升的背景下,尼克森總統突然宣布關閉黃金窗口。在電視演講中,除了美元與黃金脫鉤之外,尼克森同時宣布減稅、削減政府開支、凍結物價與工資90天,以及加徵10%進口關稅等措施。上月,前耶魯大學管理學院院長加騰(Jeffrey Garten)出版新書《大衛營3日:1971年的秘密會議如何改變全球經濟》(Three days At Camp David: How a Secret Meeting in 1971 Transformed the Global Economy),就精彩描述當年尼克森與財政部長、聯準會主席開會的決策過程,為美國經濟解脫金本位枷鎖奠下基礎。

人們將這天突發其然的決定稱為「尼克森衝擊」(Nixon Shock),也從此,時任財長康納利(John Connally)的名言:「美元是我們的貨幣,但也是你們的問題」廣為世人所知。

「尼克森衝擊」徹底改變了世界貨幣金融制度,國際貨幣進入浮動匯率年代,各國貨幣從此完全依賴於國家信用。而美國憑藉軍事、科技與儲備貨幣的地位,得以建立美元霸權賺取鑄幣稅,擴大金融槓桿對實體經濟的影響。超發的貨幣基礎造成房價、物價上漲,其所帶來的非預期後果就是瘋狂的貧富差距。今年5月美國眾議院提出的「金本位透明法案」(The Gold Reserve Transparency Act of 2021),主要訴求就是現行信用貨幣體系使美元在平均一代美國人間,就損失50%的購買力,長此以往美元將前景黯淡。

此外,信用貨幣體系也令全球人民付出代價,加大槓桿形成層出不窮的經濟危機,包括1970年代的南美金融危機,1997年的亞洲金融風暴及2008年全球金融海嘯等。

過去十多年間,歷經金融海嘯與新冠疫情衝擊,美國政府債務膨脹數倍,導致美元信用地位急劇下墜。各國央行的「去美元化」過程加速,外儲資產中美元的占比從30年前的85%跌到59%。美國財政紀律的控制是保證美元霸權得以維繫的關鍵。也因此,川普及拜登前後兩任總統的海外撤軍有其必然性。

二戰結束至今不過76年,然而海陸權消長的進展迅速。從1945年8月15日日本投降,確立美國海上霸權;到1971年8月15日金本位告終,加速美元金融霸權;再到2021年8月15日美國倉皇撤離阿富汗,象徵美國海權的收縮,與歐亞陸權的重建。過去好幾個世紀才完成的帝國盛極而衰週期,如今的軌跡卻短短不到80年。

霸權的黃昏也許不是壞事,一方面美國得以專注解決各種內部社會矛盾,創造國內人民福祉;另一方面,全球也可能因此而進入更平等、共享、合作、包容的多元國際社會。如此,美國霸權雖然丟了面子,全球人民卻可能得到發展與建設的新契機。(作者為香港中文大學金融系副教授)