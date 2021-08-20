作為政府最高行政機關的化妝師，行政院發言人應誠實、莊重，才能取信他人。但民進黨上台後，不管是總統府發言人丁允恭、行政院發言人丁怡銘或羅秉成，不是品格有問題，就是遇事推託、硬拗成性，不僅無法為政府增色，反倒要首長幫忙擦屁股。拿最近的事例來說，明明行政院長蘇貞昌強調「五倍券等同現金」，羅秉成卻打臉「現金也要印鈔成本」。請問蘇揆，這樣的發言人能要嗎？

羅秉成2月接任因牛肉麵哏圖風波下台的丁怡銘，擔任新發言人，上台後卻風波不斷。比如丁下台4個月後回鍋任有給職的行政院機要顧問，竟還去電立法院院長辦公室開嗆，羅秉成被問及此事，不問是非就說是「不實指控」，卻立即遭游錫堃打臉。一上台就說謊，既不適任更不適格。

再看鴻海創辦人郭台銘採購疫苗的奇幻之旅。從5月表達捐贈意願，6月初送件到食藥署，6月25日完成政府授權程序，整整拖了7周。羅秉成事後被詢及政府的態度時，竟指外界的卡疫苗之說「很卡通」。他說，「如果想擋，找個機會，借個題目，挑挑裡面的問題，說你這文件不齊備，要拖一兩個禮拜不是問題。」羅是吃了「誠實豆沙包」不成，這不正透露了當時陳時中藉「BNT原廠授權書」一再推託的手段？打臉陳時中打得如此響亮，自己竟還渾然不知。

台灣若非有美、日贈送疫苗，至今施打率恐難衝到36%，但因疫苗短缺，完成施打2劑者少之又少。面對藍營執政的數縣市擬合購500萬劑BNT，羅竟誑言「沒必要，疫苗已夠了」，真不知他的憑據是什麼。

面對外界關心發振興券成本高，羅秉成竟稱「發現金有印鈔成本」，更是拗到令人天怒人怨，還被台北市長柯文哲酸「智商要檢查一下」。蘇揆才剛透露紓困已發現金1594億元，按羅的邏輯，這印鈔成本豈不是天文數字了？建議政院團隊，好好慎選個發言人吧！