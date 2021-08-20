全世界主要尖端醫學國家的研究，幾乎都已證實第一劑施打AZ，第二劑混打mRNA 疫苗，被施打者體內所產生的抗體與保護力，遠大於兩劑都施打AZ疫苗者。指揮中心也從善如流地採納醫師公會全聯會與ACIP的建議，決定要讓第一線的醫護，優先混打。也就是說，第一劑已經施打AZ疫苗的第一線醫護，第二劑可以施打莫德那疫苗。

未料指揮中心所宣稱的第一線，是指醫院而非診所。是指有設置專責病房，或負壓隔離病房，或採檢院所的醫護，才合乎混打的資格，這是一個非常嚴重的錯誤。殊不知，在全世界的流行病學看法或公共衛生的角度來講，基層診所都被認為是防疫的第一線。

因爲民眾有身體任何不適，包括發燒、頭痛、咳嗽、流鼻水、腸胃炎等Covid-19有可能的症狀，第一個想要去就醫的就是診所，去找他熟悉的家庭醫師治療。以Covid-19症狀的多變性，甚至有些是毫無症狀感染者，基層診所的醫護，所面臨到的危險性遠遠大過於醫院的工作者。而且，許多診所的醫師，除了工作以外，都還熱心的協助政府到大型集中疫苗接種場，協助廣大民眾接種疫苗，也增加潛在暴露的危險。

何況專責醫院的設備較佳，對於所面臨的病人的診斷已經非常明確，身上的防護裝備，必然會戴滿戴齊。所謂「明槍易躲，暗箭難防」，診所的醫護，如果沒有強而有力的保護，面對就醫民眾的不確定性，反而比醫院的醫護更具被傳染的風險。而且如果診所的醫護造成防疫破口，因為與民眾接觸頻繁，不但會減少台灣的醫療能量，更容易提高造成社區感染的風險。

據報導，指揮中心最近雖已經同意基層診所醫護混打疫苗，並要求各縣市造冊統計數量，但卻只聞樓梯響，而且速度緩慢。防疫如同救火，而基層診所，是防疫的根本。我們呼籲指揮中心，不要只是口頭說「快了」，而要立即訂出時程表，盡速讓全國的基層診所醫護，混打疫苗，以鞏固防疫底線。

（作者為醫師、流行病學專家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※