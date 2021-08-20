國民黨主席選舉打得火熱，江啟臣在此次選戰主軸提出以中華民國憲法為架構的九二共識，又稱「憲法九二」。實際精神乃涵蓋馬總統所主張兩岸對於一個中國「各自表述」的精神與內涵，亦體現「不獨、不統、不武」的政策方針。在整體選戰策略上，展現與時俱進與廣納百川的特色，使這次黨主席選舉不管在黨員內部，或是台灣社會上帶來更具體的兩岸政策方向。

江啟臣自去年下鄉，就改革委員會所提出的兩岸論述尋求支持，國民黨對內在九二共識的精神與實踐亦進行多次辯論。真理越辯越明，也對九二共識在黨內位階尋求更扎實的共識。依據馬總統的看法，江版的「憲法九二」與其所提的九二共識，並無多大改變。然而，在精神與體現上，仍有其變與不變。不變的是，兩方皆承認在一個中國各自表述的情勢下，進行與大陸對等交流。江版的「憲法九二」即是政治學原理「雙層賽局」之下，對台灣內部進行更深一層的尋求共識。簡言之，是馬總統九二共識的延續與再出發，具有一定指標意義。

而兩者不同的是，江版九二共識試圖「強調」將《中華民國憲法》拉到九二共識之前，使其成為九二共識不可或缺的基本要件。簡言之，在對國內的概念宣傳上，江啟臣強調只有當「中華民國憲法」成立，後面的九二共識結果才發生。中華民國憲法制度必須是因，九二共識才能為果。只有確保中華民國的存在，國內選民才會支持九二共識和體會它對台灣所帶來的和平穩定。

黨主席選舉必須處理兩岸關係此燙手山芋，因此運用「模糊」的政策架構來穩定兩岸間的「差異」是最有效且務實的。然而只有強調「差異」仍不足夠，必須同時發掘與穩固兩岸間「相似」之處；即是恢復以孫中山先生創黨時期「振興中華民族」理念，尋求恢復中華文化道統。運用「以人為本」的精神，創造兩岸四地華人對於中華文化的瞭解與認知。畢竟，沒有信仰，就沒有力量，華人的團結必須建構在相同的文化底蘊上，這也是「求同」必經歷程。

其次，江主席延續馬總統所提出之「不統、不獨、不武」行動方案，亦符合美國政府目前戰略利益。美方長期以來的「一中政策」，基於一法、三公報與六項保證下展現之戰略模糊，最重要精神是華盛頓反對北京或台北任意改變現狀，期望兩岸問題最終須以和平方式解決。雖然目前拜登搖著多邊主義大旗，欲將台灣納入以美國為首的聯盟體系抗衡中國大陸，然而東亞局勢並非永遠處於抗爭之中。當美中既抗爭又合作時，「親美和中」仍然是保持彈性與自我主權最佳的策略。「多方下注」與「全面納入」美中強權的思維，必須呈現在外交論述中。就算與美中「維持等距」難以達成，但避險策略遠遠比一面倒更能深得選民的認同。溫和富有彈性的外交兩岸政策，對政黨或人民仍然是利大於弊。

江啟臣主席另一項重要之提倡是建立「兩岸和平委員會」，目的在恢復兩岸交流與重拾人民之正常往來。藉由邀請國內不同世代、階層與黨派的人士參與討論，使其常態化與組織化。在面對兩岸議題與爭議時，最終仍須透過台灣人民的同意，而非北京的同意。此制度性的設立將有助於溝通與消弭歧見，而這正是國民黨在兩岸政策上深具利基之處。接下來黨主席選舉，就看黨員的決定是否能更接近台灣主流民意。

（作者為國立政治大學外交系副教授）

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