新冠疫苗到底應該打幾劑才算合理？以色列率先推廣第3劑接種，美國先是猶豫，最近也跟進第3劑接種。世界衛生組織仍以全世界還有人連1劑都打不到的觀點，反對現階段富裕國家率先3劑接種。世衛以「疫苗倫理」為出發點的論述，說服力顯然不夠，富裕國家的3劑霸凌態勢依然會存在。

疫苗接種原則，引發新免疫反應必須多劑，追加既有免疫反應只需1劑。嬰兒接種疫苗是為引發新免疫反應，應該多劑。1劑反應，2劑以後可使免疫反應更加牢固持久。每年的季節性流感疫苗都是流感來襲前接種1劑當季疫苗，在既有抗體基礎上添些柴火，增強既有防護。

這樣的疫苗接種理論在2009年出現了大驚奇。2009年來了個新型流感，理應接種2劑疫苗，世界各大疫苗廠都宣稱自己的疫苗須接種2劑，唯獨中國大陸宣稱只需接種1劑。大國即使發出了並不完全正確的理論，竟也逼著各大疫苗廠紛紛改口宣稱1劑就有效。那年大家都只打1劑，結果還真有效，此事還被世衛列為2009年的二大驚奇之一。

事後的討論認為這應是自然追加的效果。因為當時全世界都在新型流感的肆虐下，可謂「滿城盡是黃金甲」，打了1劑疫苗，再得1次新流感，等於自然追加了1劑疫苗。在公共衛生上這是重要的發現，可用較宏觀的態度來看待疫苗接種，不會被限制在非得多少劑才能達到完全防護的概念。

自然追加的理論現在也正在蔓延中。新冠病毒是新病毒，理應接種兩劑疫苗，更由於對Delta病毒的防禦力下降，追加第3劑成為另一種聲音。但追加1劑被認定不有效的疫苗，能增加多少效果令人懷疑。就像每年的季節性流感，並不是追加1劑前1年的疫苗，而是接種今年新的疫苗。就是因為還沒有針對Delta的二代疫苗，所以才會有「沒魚蝦也好」追加3劑的聲音，這是不得不的選擇。

Delta病毒其實是新冠病毒流感化的一個里程碑。因免疫逃脫而增強了傳染力，但染上Delta病毒的死亡率降低，英美那麼大的突破性感染，怎不見加護病房塞爆、大體無處焚燒的狀況，顯見這是個上呼吸道為主的變異，絕對不是個大魔王。加上各疫苗對Delta重症與死亡預防效果都仍在9成以上，所以對3劑疫苗的需求其實並不高。

台灣的政策應先著重於1劑覆蓋，邊境及社區活動也應在1劑全覆蓋後徹底開放。因為爾後進來的Delta病毒就如同進來的流感，給民眾進補1劑最新的新冠疫苗，不需太過排斥。英國就是最明顯的例子，這次有疫苗的佛系與先前無疫苗的佛系是完全不同的。

如果能有Delta的二代疫苗接種，當然是最好的抉擇，而非選擇3劑。中央疫情指揮中心說台灣明後年已訂購3600萬劑莫德納二代疫苗，如果是真的，那就是超前部署的最佳範例。（作者為中華民國防疫學會理事長）