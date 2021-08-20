自拜登政府的副國務卿雪蔓天津行之後，外界對在G20峰會上可能出現「拜習會」有了各種想像，但在近日美國自阿富汗混亂撤兵後，情況已出現變數，中美須面對新局勢，拜習會已出現變數。

拜習會的重大變數，主要在於華府的內部與北京對拜登政府的評估。美國內部的政治鬥爭目前處於方興未艾之際，拜登政府能否有效執行政策，以及政治結構的問題，兩者糾結且相互影響，使得未來情勢難於判別。美國當前國會的兩院結構本已大大限制了拜登政府的政策空間，再加上自川普以來已近乎完全對立的兩黨意識形態，更使得拜登政府處處遭到掣肘，對中政策舒緩更是難中之難，能大致維持一個較川普時代稍好的「冷和」局面已是上上大吉！

傳統以來，美國期中選舉執政黨遭敗本就屬常態，2022年的選舉已使得拜登的政策空間遭到限制，最慘的是，這次阿富汗撤軍行動幾近潰敗式的混亂，更使得拜登的民意支持度跌至上任以來的谷底，這更大大增加了明年期中選舉失敗的可能性。

若原先就被認定僅有一任的政府，還在期中選舉敗選，則拜登政府甚至提前跛鴨都是可以預期的；甚至會進而損及整個民主黨在下一任大選中獲勝的機會。

雖說「抗中」已成國會兩黨一致的態度，但兩黨仍是各自暗藏盤算，就連最近的7.5億美元對台軍售也扯入其中。共和黨眾院人士指控民主黨不肯幫台灣，所以外委會主席米克斯把此一軍售遲滯了兩個月 ，且在支持台灣及反中的法案上予以淡化，眾院民主黨所推的反華法案也不如參院；但民主黨則認為這是扭曲，而目的在於選舉。真正的圖像很簡單：台灣已在美國的反中架構下，成為內部鬥爭的棋子。

最近美國在對台議題上與中國的含混衝撞，更使得北京不耐。北京目前的認定是，在中美議題中，台灣議題本就是重中之重，如果在美國沒有任何承諾的情況下接受拜習會，就等於吞下或認可了美國當前在對台政策上的作為。更何況，就在大陸外長王毅與薛曼會面時，還曾特別提到台灣問題，然後美國就出現了軍機赴台與對台軍售，這根本是直接挑戰北京的底線。

北京未嘗不會考量，若是要與一個不確定能穩定多久的政府達成協議，可能是個黑色幽默。如果北京耗費大量的時間和精力與拜登政府談判，甚至尚未達成協議時，拜登就已在期中選舉敗選，那所有的努力都將付諸流水。

但更糟的是，如果拜登政府甚至提前跛鴨，而未來可能再出現一個共和黨的「川普們」政府，則中美關係可能惡化。在這樣的情況下，就北京而言，要遏制台獨的發展，可能更多的是要依靠本身的力量，而非美國的承諾。這也是近來大陸武統之聲高漲的原因。

阿富汗的狼狽撤軍牽動美國的政治情勢發展，拜習會的舉行是否仍屬必要？對中美哪方的利益更大？將重新被衡量，難產的機率也升高了。（作者為資深媒體人）