近日，美軍正舉行橫跨多個時區的「2021年全球大規模演習」，而欲養成具備「遠征前進基地作戰」任務執行能力，試圖彰顯具備同時與中國與俄羅斯進行兩場戰爭的能力，未來擬轉型為輕型、自力更生、高機動性的「海上遠征軍」的美國海軍陸戰隊也參與這項聯合行動。

其中一場在夏威夷進行的演習，美軍投入2.5萬名海軍與陸戰隊兵力，進行包括因應中國遠程飛彈能力的陸戰隊「遠征前進基地作戰」訓練，可以說是為了新型作戰型態的練兵，在實兵演習中驗證美軍陸戰隊的島鏈快速反應戰力及其機動作戰與協同作戰能力。

美國與日本政要近期不約而同重申台海安全的重要性，美國在台協會主席莫健更冀望美國可以在多方面就「維持台海嚇阻力」這項目標作努力，並解決「如何將太平洋縮小」的問題，顯見在美軍應對新型作戰型態的轉型和部署中，台灣的戰略地位也將面臨角色升級。

美軍陸戰隊是嚇阻力關鍵

由於解放軍海、空軍及火箭軍等戰力近年快速躍升，在兩岸軍力早已明顯失衡的情況下，台海局勢因中國軍事威脅而成為國際關注焦點。除了台灣自身能否承受中國高調派遣機艦頻繁繞台威嚇的防衛壓力外，台灣在地緣因素的地點與位置兩項要素上，對於美軍的戰略價值也會連帶提升。

可見，位處第一島鏈核心的東海、台海與南海等區域安全議題，實已由過去各「單點」連成了現在的「一線」，不只牽動整體地緣政治與地緣戰略局勢，更是對美國的印太戰略佈局、以及拜登想要讓美國重新獲得全球首席強權領導地位的目標構成重大挑戰。

故莫健上週於談及台海局勢時，就直指維持台海嚇阻力在未來仍是美國重點工作，而這要靠多方面的努力，包括解決「如何將太平洋縮小」的問題，以確保台海情勢若有失控，美國可以不用在橫渡太平洋這個變項上花費太多時間。而日本首相菅義偉於近期被問及沖繩安全議題時，對此議題也有所呼應。

菅義偉表示，保衛沖繩是日本理所當然之事，且沖繩有很多美軍基地，日本基於美日同盟關係，在確保沖繩美軍基地的安全方面，對日本政府而言是非常重要的目標。菅義偉此言似乎表露了一個意圖，就是美日雙方有意把美日安保合作中關於「周邊事態」條件給延伸、擴及台灣週遭的意圖，並鞏固其正當性。

其實，美軍陸戰隊在此之前已在研擬因應新局勢的轉型之道，以利執行「遠征前進基地作戰」（EABO）任務。故美軍陸戰隊司令柏格便曾於今年四月表示，由於中國迅速發展遠程精準打擊武器，將更容易攻擊陸上基地與大型海軍艦艇，美軍陸戰隊未來擬轉型為輕型、自力更生、高機動性的「海上遠征軍」。

在此戰略設計與戰術規劃下，美軍陸戰隊將與包含美軍各軍種部隊、還有各盟友在內的其他軍事力量密切結合，組成「高度致命的海軍和聯合火力殺傷鏈」，著重於自給自足，可以攜帶後勤、飛彈、監偵等設備，以及聯合部隊分散在整個戰鬥空間所需要裝備的小型化部隊，以利於在島嶼與海岸線周邊遂行機動作戰和聯合作戰任務。

台灣地緣因素參與印太戰略

現階段美國對台政策以印太戰略為指導，讓美國更加重視台灣，目的就是在制衡中國的崛起。過去美台雙方的軍事交流根據《台灣關係法》，以不牴觸美中三公報中的模糊邊緣於檯面下遊走，然而此刻的美台軍事交流已突破過往許多限制。

台灣的《106年國防報告書》在美台軍事交流部分，指出美國為維護台灣有足夠防衛能力，除應持續提供所需防禦性武器外，尚必須建立全方位的軍事交流管道，包含雙方部隊層級交流協訓、觀摩操演、整體戰力評估、高階會談等雙邊互動等。

而在《108年國防報告書》中，則更是毫不避諱地將美台軍事交流細節說明得更為詳細，除加入印太戰略概念和既有軍事合作外，也增加了軍備科研、情報交換、戰訓整備、後勤維保及通資指管等領域，明確拓展了雙方軍事交流合作的深度與廣度。

顯然地，在美國各項友台法案通過的要求下，除了提升美台雙方軍事交流的層次外，更放寬了其交流深度，將過去隱藏於檯面下的活動陸續轉現於檯面上。

過去美台間的軍事交流，礙於擔心引發中國反彈與抵制等因素，美軍多要求台灣軍方人員保密。然而這兩三年來，不只台灣方面以若有似無的方式、擦邊球地讓相關訊息爆出，美軍也已多次經由媒體或社群網路披露，公開發布有關與台灣軍方互動的消息。

除了主動邀請參加國際等級的研討會外，也同意台灣軍人身著正式軍服參加相關會議，會議場合更將我國國旗置於會場顯著位置，這些變化都與過去美軍對台灣軍方向來低調的行事風格有所不同。對於美國軍方如此大動作的轉變，不排除是美國行政部門甚或更高層級的授意，不然不致如此明目張膽。

總的來說，美台間近三年來的軍事交流及合作，可說是大幅度的進展。不僅在雙方政府及軍方互動層級提升、軍售金額創下新高、售台武器質量和性能提升外，雙方軍隊間的交流與合作層面也涵蓋更廣，種種跡象顯示，美台軍事事務交流的實踐正在進行中，而且勢必將更為深化。

同時，過去受到中國影響，只要牽扯到有關於台灣方面的議題，各國必定盡量迴避，然而因美國提出了印太戰略，面對改變的區域現況，亞太各國已開始重新調整戰略思維。在全新的國際環境中，如何加強與美國的關係、確保自身國家利益，如何為了不因美中對峙下遭到邊緣化或淘汰，讓各國在戰略上陸續做出調整，也連帶影響到了各國與台灣關係的提升。

目前亞太地區與美軍有著雙邊防衛條約的，共有澳洲、紐西蘭、日本、韓國及菲律賓等五個國家，以及與其他國家也都有相關的合作協定，除了提供美軍整個區域的港口及機場實施補給、維修和加油外，日本及澳洲的軍隊訓練也獲得來自美軍的指導及建議。

而台灣又恰好位居整個區塊的中央位置，將進一步提升台灣對美國的軍事戰略價值，鞏固美台間的準軍事同盟的關係，並加強台灣與亞太地區周邊鄰國的合作關係，如此又將反過來更為強化美國印太戰略對於西太平洋地區的軍事部署與戰略企圖。

儘管，以國際現實及台灣現況來說，或許仍是無法直接加入區域國際組織或參與聯合軍演，但在美國與台灣熱絡往來下，各國慢慢從文化、經貿、非傳統安全與台灣接觸，循美國方式加強與台灣的非軍事及準安全關係還是有可能的。

但同時，我們也要先對美國的意圖有所認知與心理準備，雖然兩岸關係的和平與發展是對美國有利的某種戰略目標，但實際上這種發展必須要是可控、可以讓美國掌握的，以辯證法來說，就是兩岸關係發展的限度不能超越美國的戰略企圖，美國對於任何傾向兩岸統一的發展都抱持警惕的態度，台灣勢必得在兩岸關係和平發展跟深入參與印太戰略兩者上做出取捨，魚與熊掌是無法兼得的。

（作者為國立聯合大學助理教授、國立台東專科學校助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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