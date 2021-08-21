儘管美國卯足了勁，煽起一股空前強大的反華浪潮對中國施壓，北京中南海內卻似氣定神閒，在兩個大棋盤上瀟灑落子布局。

海內外都注意到了8月17日中共中央財經委員會第10次會議，會議中提到了共同富裕與三次分配，前者是目標，後者跟近年來一再強調的防止資本的無序擴張相配套，成為追求實現共同富裕的兩大手段。

把「共同富裕」作為目標，必須把它放在當代中國現代化的一個高度上來觀察和理解。新中國1949年成立後，作為國家發展最高指導方針，在馬克斯主義及毛澤東思想之後，有鄧小平理論。我對鄧小平理論的理解就三句話：一、就經濟發展而言，是「發展是硬道理」；二、就政治發展而言，是「穩定壓倒一切」；三、就社會發展而言，是「先讓一部分人富起來」。對1979年改革開放初期的時空環境而言，沒有比這三句話更恰當的理論方針了。

40年下來，中國大陸取得的成績無須在此著墨了。但與出色的成績伴隨而來的發展問題也不少，且越來越嚴重，習近平在2012年執政隨即提出全面深化改革的大方向，但落實到具體，最好也能針對鄧小平理論的三句話提出新的思路，現在看起來，應該分別是：一、「發展是硬道理，可持續的發展更是硬道理」；二、「穩定壓倒一切，有和諧的穩定才是真正的穩定」；三、「先讓一部分人富起來，現在則是到該『共同富裕』的時候了」。

中國現代化，「對內」這盤大棋，從鄧小平到習近平，布局脈絡一貫，棋勢開闊大氣，絲毫不受國際歪風干擾，「我自明月照大江」。

另一邊廂，對外一盤棋，陡然出現阿富汗變局，目前走勢尚不明朗，但可以確定的一點是，20年前，美國除了反恐，也有為了牽制中國、中亞、南亞、中東動機的這一著子，被吃了，這時中國精心布局的「世界島」大棋是個利多，尤其是相鄰的伊朗局勢也正在出現巨大變化；日前伊朗當局宣布已排除加入「上海合作組織」的政治障礙；更早之前，中伊還簽訂長達25年4000億美元的投資合作協議。

所謂世界島，是指亞、歐、非三大洲一整塊陸地的全球最大陸地，也是自古以來人類戰爭所有主要文明的發生地，可惜從未有便捷的網絡將其相連而一體化。中國的布局從1996年倡議「上合組織（SCO）」開始，目前規模已有中、俄及4個斯坦中亞國，及印度與巴基斯坦，加入伊朗後即有9國，另還有很多在觀察員國及對話伙伴國序列中等待加入的亞、歐、非國家。SCO之後中國2013年提出一帶一路倡議，目前已有171個國家和國際組織和中國簽署了合作文件。現在，最關鍵的一步正在成形，就是中、俄、印三國的戰略合作。

已逝美國大戰略家布里辛斯基在其1997出版之名著《大棋局》中指出，美國全球戰略的最大夢魘之一即是中、俄、印的結合，其遠見令人佩服。

內、外兩棋局，中國下得悠閒自在，這不只是棋運，更是國運。（作者為鳳凰衛視資深評論員）