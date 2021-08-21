阿富汗塔利班以迅雷不及掩耳之勢占領首都喀布爾，阿富汗總統倉皇出逃，美國也再度上演如「西貢大逃亡」般的慌亂場面。外界紛紛點評這是美國的一次重大失敗，而在兩岸輿論場上，不免又有陳詞濫調般的強行關聯，認為阿富汗的今天就是台灣可能的明天，進而得出批評蔡政府的結論。

老實說，這種分析沒有任何說服力，更不可能對蔡政府的政策方向有一絲一毫的影響。事實上，兩邊的局勢並不可類比，如果非要比較，那也只能說阿富汗確實是美國的一次投資失敗，恰恰相反，台灣則是美國近幾十年來最划算的一次投資。

某種程度上說，國民黨的大陸統治時期有點類似阿富汗原政府，政府腐敗、民生凋敝，軍隊武裝戰鬥力差強人意，關鍵是沒有鬥志，而民心也不站在自己這一方。在國民黨撤退來台之前，美國的投資確實也是失敗的。但到了台灣之後，情勢丕變，一代代台灣的執政者出於自保的考量，確實做了大量物力和民眾意志的準備，而美國對台灣的影響也是全方位的，不僅是經濟、科技層面的綑綁，更是意識形態上的成功洗腦，讓整個台灣社會都深深服膺於美式價值觀，接受整套話語體系，並以此來評價其他政體。

拜登在撤退之後的講話中提到，「阿富汗軍隊都不願意為自己打的仗，美軍不能也不應該去打，甚至是為此犧牲生命」，這是很能體現美國政策意圖的一句話，亦即美國更希望由駐在國承擔責任和成本，而川普時期在各地推行的付費政策，只不過是用一種更為赤裸的方式呈現出來而已。按照這個標準來看，台灣當然就是模範生，經常動輒百億美元的軍購費用，這在大多數採購美國軍備的國家裡面都是少有，像阿富汗這種消耗美國萬億財富的國家，可能永遠都無法理解還有這種買賣，但這就現實的在台灣上演。

不僅如此，台灣還扮演著美國戰略的忠實執行者，為了幫助美國遂行遏制中國的政策，不惜將自己置於台海衝突的前線，由此損及自己的經濟利益也在所不惜。當然，這並不等於說台灣就是傻子，他們當然也知道，這一切的努力都是為了交換不被中國大陸所統一。

當拒統已經變成一種信仰，那確實可以不惜付出一切代價。若干年以後，後人應該會對現在的這種荒唐局面感到不解，為了這種沒有任何長遠價值的堅持，寧可付出如此巨大的代價，但這依然無損於這些人的堅持。這或許就是全體中國人堅韌的民族性格，70多年前中國人可以抵抗日本侵略而寧死不屈，現在的台灣也能為了「拒絕統一」而視死如歸，雖然很多台灣人已經不承認自己的中國人身分，但這份堅韌卻在在證明中國人的基因是無法清除的，只是用一種極為荒唐的方式呈現出來而已。

但話又說回來，同樣是中國人，台灣人的堅韌，大陸人照樣不缺，大陸追求統一的決心也堅定不移，兩種堅韌相衝撞的時候，那就是狹路相逢勇者勝的階段，這可能是中國人的宿命，也是悲劇，但無論如何，美國人的這場投資也就到了該清盤的時候