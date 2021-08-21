8月15日，塔利班神學士輕鬆占據阿富汗總統府，因為總統甘尼捲款出逃，美國正式退出阿富汗。別忘了71年前的同一天，日本天皇宣布投降，二次大戰結束。

那一天世人透過電視目睹阿國人民搶搭美國軍機，或攀越邊界爭相逃離阿富汗的驚慌失措，這一幕必須連結2001年9月11日紐約雙子星及華府國防部被賓拉登下令用飛機衝撞倒塌的驚天動地，還有2011年歐巴馬、拜登及希拉蕊等在白宮透過視訊監看美國特戰隊偷襲擊斃匿藏巴基斯坦的賓拉登的驚心動魄。歷史是一串又一串的事故連結起來的，有前因，才有後果。歷史不可能複製，但前車之鑑，可為後事之師。

這次喀布爾政權不戰而降，可惡的是美國一手扶持的甘尼總統，不告而別。拜登上任以來原本意氣風發，但這回他真正灰頭土臉。雖然撤軍的決定是川普去年與塔利班達成的協議，拜登的國安團隊未能充分掌握阿富汗情資，未曾對整個撤軍行動作好妥善規劃，更致命的因素在於美國為何總是扶植貪汙無能甚至獨裁的人？白宮向來喜歡聽話的傀儡，包括有意角逐台灣總統的候選人都必須先到華府接受面試。

賓拉登原也是美國CIA訓練出來的特戰人員，後來他所領導的蓋達組織竟以其人之道還治其人，而且更凶狠，也更勇猛。由於阿富汗庇護蓋達，因此當初小布希為捉拿賓拉登堂堂派兵入侵阿富汗，師出有名；但賓拉登既被狙殺斃命，照說目的達標，歐巴馬就應撤軍。一拖再拖。美國在阿富汗前後占領20年，耗費2.5兆美元，也犧牲了2300名美軍，受傷2萬多人。幾次戰役被拍成電影，外籍兵團在阿富汗特有的窮山惡水地形要打勝仗，談何容易。

阿富汗在19世紀時曾被英國占領，20世紀被俄國占領，這回美國狼狽撤退，真正印證阿富汗是「帝國的墳場」，同時更是人民的「悲慘世界」。不只貧窮，更因伊斯蘭教義的封建迂腐，尤其是對女性的歧視凌虐，令人髮指。

美國的世界警察威信蕩然，拜登為此飽受指責，國內外政治觀察家拿「今日阿富汗，明日台灣」大做文章。但是生在台灣長在台灣的你我，歷經國民黨戒嚴統治及儒家重男輕女沙文荼毒的你我，其實心知肚明，台灣與阿富汗豈可同日而語？

1978年我在哈佛大學研究，驚覺美國有意改變兩岸政策而與北京暗通款曲的消息，在台灣完全被蒙蔽。我腦海中存留著1975年西貢淪陷時，南越人民搶搭美國軍機逃離出境的慘況。隨著季辛吉等人的言行，我心想美國若跟台灣斷交，中國若趁勢攻打台灣，南越淪陷的悲劇恐將在台灣上演。當年年底有國代及立委選舉，幾經盤算掙扎，我放棄剛拿到的獎學金，回台宣布參選國代，不以當選為目標，而是利用政見發表會講解台灣的過去與未來，警告鄉親，美台斷交即將到來。選舉投票前一週，美中果然正式宣布於元旦建交的消息，我頓時成為許多鄉親心目中的英雄，卻也成為威權政府的眼中釘，隔年因高雄事件而被捕入獄。

當時有些人確實不願跟台灣共存亡，一聽到老共可能打台灣，就想拔腿離台，他們皮包裡裝著一支牙刷，因為外國旅館不提供牙刷，被稱作「牙刷主義者」。我回來參選的演講會，場場人山人海，感動許多人。我是留學海外回來奔赴國難的第一人，下場悲壯，卻鼓舞更多的海外愛台人士紛紛回台，前仆後繼，終於2000年結束國民黨一黨專政，落實政黨輪替的民主政治。

只有不懂台灣歷史的人才會拿阿富汗比擬台灣，台灣絕非阿富汗的事理至明，無需贅述。但美國出兵阿富汗及撤兵的理由，一如美國承認或不承認中華民國，只有一個：「國家利益」。一旦符合華府利益，美國必愛之欲其生，反之則棄之如敝屣。

目前台灣人見人愛，但自古紅顏多薄命，小心別得罪恐怖情人。一朝美國移情別戀，台灣如何自立自強自處，才是真正的愛台秘笈。本人為下一代部署，提出「雙兩岸關係」，以「一個中華」取代「一個中國」，用兩岸「統合」取代兩岸「統一」，既親美，也友中，敬請朝野指教。

看看阿富汗悲劇，國人同胞應跨越藍綠，認真檢討過去，部署未來！（作者為中華民國前副總統）