兩岸議題是國民黨能否重返執政的重中之重，競選黨主席者若排斥避談，就算當選黨主席，都將難以在穩定的政治基礎上挑戰2024大選。車商廣告名言：「你終究要開歐洲車，為什麼不一開始就開？」兩岸問題之於國民黨，何嘗不是如此？

朱立倫在宣布競選黨主席後，先是發言批評民進黨一邊一國、正名制憲欺騙台灣人民20年，最近再提出上任後將恢復兩岸交流平台，直言維護兩岸和平就不要東怕西躲。江啟臣則強調去年提出的「憲法九二」，還原九二共識中我方的原則與主張，期盼透過求同存異的精神，恢復兩岸互信，推動對人民有利的和平穩定發展。

儘管朱、江兩人對九二共識均持肯定立場，卻未多作解釋，甚為可惜。可以體諒兩人「保守有餘，進取不足」的主張，皆是受制於國際情勢發展與國家生存空間，再如何理想的意識形態終要服務現實政治利益。生存下來，是國民黨主席上任的第一要務。

兩人分別藉著罵民進黨的台獨，來顯示「不獨」的主張；把原汁原味的「九二共識，一中各表」，壓縮成「憲法九二」，來迎合當下多數人胃口。兩人應時變通之舉，只圖現時利於國家，尋求更多中道支持者相忍為國，實乃不得已而為之。

但終有一天，未來的黨主席仍要面對「如何校正產生公差的九二共識」的歷史課題，何不先回顧以往成功經驗？「連胡會」和平之旅遭受非議與曲解，卻是後續效應巨大的政治抉擇。其基礎正是奠基在承認正宗九二共識的歷史事實，「連胡會」公報中五大願景才得以展開。願景所及的促進兩岸經濟全面交流，建立兩岸經濟合作機制；與促進協商台灣民眾關心的參與國際活動的問題，反饋在2008年馬英九帶領國民黨重返執政後得到落實。

今天看似呼吸般再正常不過的大三通，還有加深兩岸經濟相互依賴的ECFA，乃至於真正給予台灣國際空間參與各種重要組織的善意，無一不脫是對岸確實履行承諾的行動上。

反觀自蔡政府上台後，拒不承認九二共識的頑固態度，已讓陸客來台中斷多時，邦交國接連斷交，實質參與國際活動空間受到極大限縮。正說明了呼吸是基於氧氣存在的事實，沒有了九二共識的氧氣，呼吸困難就會危及台灣生存發展。ECFA與大三通絕不是「天上掉下來的禮物」，此刻卻淪為台灣賴以維生的呼吸器，捨自然呼吸而就呼吸器焉有此理？

本質上，連、馬所為一切並沒有什麼「了不起」，說穿了只是「承認曾經發生過的事實」，繼而在歷史事實基礎上增磚添瓦。國民黨未來的黨主席理應是將這棟未完工建築，按兩岸最初合建的「政治建照」藍圖照圖施工，為九二共識的一中屋頂永久建築打造牢固的地基。房子耐用與否，端看兩岸起造人的用心，倘有一方偷工減料，要不只消一場地震就會傾倒毀壞，要不就成了政治爛尾樓。

「君不染紅塵，紅塵自染君。」越能在黨主席選舉時務實面對兩岸難題，越能不在總統大選前必然被民進黨挑起的「狹隘台灣意識」所困。朱、江在兩岸議題上應建立足堪挑戰的態度韌性，「創造彈性」說法當省則省。否則，當不成中共同路人不說，只怕還會被誤會是綠營路線跟隨者。與其如此，還不如學連、馬勇敢一次，讓歷史給個公道又何妨？（作者為自由撰稿人）