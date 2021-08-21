隨著疫情趨緩，國防部與內政部協調後決定恢復常規役男徵兵作業，為擔心役男入營成防疫破口，行政院長蘇貞昌指示國防部，入伍新兵要打疫苗。這個政策立即遭到質疑，是不是阿兵哥又成為衛福部施打高端的白老鼠？反正蔡政府要宣揚高端好棒棒的政績，阿兵哥當然是最佳對象，他們既聽話而數量又多。

政府為了推銷國產高端疫苗，可謂用盡各種手段，先是由政府高官宣示高端的優異；高端通過緊急授權後，又用預約平台引君入彀，讓不知情的人複選高端；然後又因為進口疫苗不知原因的缺貨，只剩下高端可打；還有很多外勞因為不懂而莫名其妙被安排打公費高端。現在主意又打在阿兵哥身上了。

新兵年齡多在22、23歲左右，目前指揮中心只開放第6輪公費高端，因接種人數不如預期，向下開放20歲以上第9類對象，未來國防部要求新兵必須施打公費疫苗，是不是只剩下高端可打？引起家長們的高度關切。國防部的說法是，依照戰備任務優先順序施打。至於是否強制打高端，當然只有由指揮中心決定了。

陳時中何等精打細算！為了貫徹蔡總統意旨，當然頂著鋼盔往前衝，全力護航高端，能多打就盡量打，腦筋會動到新兵頭上，當然高端疫苗是唯一選擇。行政院還裝模作樣說，正在協助國防部進行新兵入伍的快篩作業及疫苗施打計畫。目標就是選定阿兵哥，這就是政策。

台灣的阿兵哥真是倒楣，所有好事輪不到，壞事第一個想到。香蕉、高麗菜生產過剩，賣給阿兵哥吃；鳳梨滯銷，賣給阿兵哥吃；餿飯糰，賣給阿兵哥吃；反正，頂多吃壞肚子。但是高端疫苗打下去會有甚麼副作用，會不會影響戰力？沒人知道！