美國自阿富汗撤軍，導致阿富汗一夕變天，引發逃亡潮。台灣輿論立刻展開「今日阿富汗，明日台灣」的論戰。包括美國會不會背棄台灣？我們要不要恢復徵兵制？

在國防部8月17日的例行記者會中，有記者詢問目前義務役男僅有4個月的服役時間，服役期間所受的軍事訓練，是否足以支撐現代化戰爭？國防部發言人史順文少將答覆稱：役男入伍完訓後，就是一位合格戰鬥兵。史順文表示，軍事訓練役男入伍，是以合格步槍兵作為訓練目標，再經專長訓練後，即可成為「合格戰鬥兵」。

筆者年近7旬。回想當年大專集訓就有2個月。正式入伍後，在成功嶺接受基礎訓練3個月，再去政戰學校接受專科訓練3個月，然後才分發至部隊服役1年4個月。這樣的訓練與服役，還經常被長官責罵「老百姓」、「少爺兵」。

一分耕耘，一分收穫。實在難以想像服役總共只有4個月的役男，具備何種「戰鬥力」？當年那些要求嚴格的長官看到現在僅僅服役4個月的役男，恐怕只能搖頭嘆息。但是國防部發言人能說現在的役男都「不合格」嗎？

蔡總統日前在民進黨中常會宣稱：「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」。既然總統宣稱台灣要自己有作為，那麼國防部除了信心喊話，該有甚麼樣的作為呢？

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