兩年前中華民國總統大選，民進黨搭香港年輕人「反送中」風潮，在台灣喊出「今日香港、明日台灣」芒果乾假象，取得年輕人選票，贏得大選。現在大家眼見阿富汗被美國拋棄，「今日阿富汗、明日台灣」也在台灣被討論得沸沸揚揚。美國會不會在最後關頭拋棄台灣？

根據去年底的調查，台灣有百分之六十的民眾「認為」若中共侵犯台灣，美國總統會出兵協助我們」。我們生活在台灣的人，應該對「美國大兵會不會來救我們？」這問題有更深入的了解，因為這問題的答案，攸關於我們的生命財產，和父母子孫的人身安全。

老共一再強調領土主權的完整是中國的核心利益，姑且不論台灣是不是美國的核心利益，至少美國到目前為止沒有說過台灣攸關她的核心利益，她一定會出兵捍衛。更別說美、日必須在中共的「家門口」和解放軍對幹，美國任何軍力都必須跨過太平洋來投射到台海，中共除了可以以逸待勞，更有至少七天的「先機」，在美軍聚集足够軍力來台海前，在台澎金馬攻城掠地。

筆者要談的是比上述這些因素更基本的問題。美國總統的權力很大，但美國有健全的三權分立，總統仍必須服膺法律。到今天為止，卸任的川普，仍不知道他本身要不要為他在今年元月六日暴徒侵入美國國會的言行，付出法律責任。2000年美國總統大選，更是在美國最高法院以一票之差，讓高爾決定承認敗選。現任總統更是如此，沒有任何一位美國總統可以自己決定，突然臨時出兵任何地方。因為任何總統，包括拜登都不會、也不能、更不敢違反美國法律。

現在有人比喻，美國今天撤離喀布爾，有如美國1975年撤離西貢的狼狽樣子。美國人事後檢討，發覺美國參加越戰的藉口是東京灣事件，甘迺迪總統依據（藉口）美國海軍在東京灣受到攻擊，沒有經過美國國會批准，而直接介入兩越戰爭。美國國會在1973年通過了「戰爭權力法案」，大量地限制美國總統在海外動用美國武裝部隊的權力。

美國的「戰爭權力法案」規定，美國總統在海外出兵，只允許兩個狀況：一個是美國國會對某個國家宣戰，第二個狀況是美國本身或是美國的屬地或是美國的海外軍隊受到攻擊的時候。美國總統若對海外用兵，必須在48小時之內通知美國國會，而且軍隊只能在海外使用六十天，三十天之內必須撤回。除非美國國會通過允許美國五軍（海軍、陸軍、空軍、海陸、太空）統帥（總統）用兵的權力、或者是美國國會對一個國家宣戰。

美國民間（國會）對在阿富汗20年死了2400人就已經受不了了，美國國會也不會願意承受他們的子弟，為了台灣，直接跟中國解放軍在太平洋的彼岸直接衝突，第一個星期死傷的人數恐怕就會超過2400人。就是因為如此，希望美國國會對中共宣戰，允許美國政府（總統）出兵台海的機率是不高的，美國總統本身沒有這個權力。

中共應該也了解美國的政府結構與民情。我們 可以指望美國或日本派兵來救我們？我們生活在台灣，應該積極備戰，不要指望美國或日本為台灣和中國對幹，假如你家鄰居是流氓，你會每天不斷地招惹他、罵他是流氓嗎？

（作者為美國國家會計師協會會員、西雅圖華盛頓大學商學院博士生）

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